Nationalrat – Wittmann: Erweiterung des Rechtsschutzes für einfache BürgerInnen

Novelle zum Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz bringt unentgeltliche VerfahrenshelferInnen auch für Zivilrechtsverfahren

Wien (OTS/SK) - In der Nationalratssitzung am Donnerstag hat SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann die Novelle zum Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz begrüßt. Diese sieht eine Anpassung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EuGM) vor. „Somit erweitern wir den Rechtsschutz für einfache Bürgerinnen und Bürger, die sich die Rechtsvertretung nicht leisten können“, erklärte Wittmann.****

Bisher war es Beschuldigten nur bei Strafverfahren im Verwaltungsbereich möglich, unentgeltlich den Beistand eines Pflichtverteidigers zu erhalten wenn die Kosten der Verteidigung nicht selbst tragbar waren. „Die Rechtsprechung des Menschenrechtsgerichtshofes sagt jedoch, dass diese Vertretungshilfe auch bei Zivilrechtsverfahren zugestanden werden müssen“, so der SPÖ-Verfassungssprecher. Die Änderungen sollen mit Jänner 2017 in Kraft treten. „Das ist eine positive Weiterentwicklung unseres Rechtsschutzes“, betonte Wittmann. (Schluss) mr/lp

