Junge Demokratieprofis im Parlament ausgezeichnet

Lindner: Demokratie braucht engagierte junge Köpfe

Wien (PK) - "Ihr seid das beste Beispiel dafür, dass junge Menschen in unserem Land alles andere als politikverdrossen sind" begrüßte Bundesratspräsident Mario Lindner heute etwa 30 Kinder und Jugendliche im Hohen Haus. Die jungen Demokratiewerkstatt-TeilnehmerInnen haben während der letzten zwei Jahre in ihrer Freizeit mehrere Samstag-Workshops der Demokratiewerkstatt für EinzelteilnehmerInnen absolviert. Dafür wurden sie heute bei einem Empfang im Parlament als "Demokratie-Profis" ausgezeichnet.

"Demokratie ist immer das, was wir daraus machen", sagte Lindner im Rahmen der Verleihung der Urkunden und Medaillen an die 8- bis 14-jährigen Mädchen und Buben. Die jungen Menschen hätten bewiesen, dass ihnen Demokratie ein echtes Anliegen ist. Er ermutigte sie, sich aktiv in die Politik einzubringen und mitzudiskutieren. Die Demokratie brauche ihre Meinungen, Kritik und Ideen, wie unser Land noch besser funktionieren könnte. "Was wir hier im Parlament beschließen, beeinflusst euer Leben an jedem einzelnen Tag. Also traut euch und mischt euch ein", so der Bundesratspräsident. Die Demokratiewerkstatt sei der ideale Ort, alles über Demokratie und das Parlament zu erfahren.

An sechs Samstagen im Jahr bietet die Demokratiewerkstatt für junge EinzelteilnehmerInnen Workshops zu verschiedenen Themen an. Unter der Woche steht dieses Service Schulklassen zur Verfügung. Spielerisch vermittelt werden den Kindern und Jugendlichen dabei die Gesetzgebung und die Funktion von Gesetzen, die Rolle von Zivilgesellschaft und Medien in der Demokratie, Wissen über die Europäische Union sowie die Geschichte der Republik Österreich. Seit Gründung der Demokratiewerkstatt 2007 haben bereits über 89.000 Kinder und Jugendliche die Angebote der politischen Bildungseinrichtung des Parlaments genutzt. Die Demokratie-Profi-Auszeichnung wurde seither an 212 Klassen mit rund 4.900 SchülerInnen und an 170 Einzelworkshop-TeilnehmerInnen verliehen.

Eine Online-Anmeldung für die Samstag-Workshops für EinzelteilnehmerInnen ist auf www.demokratiewebstatt.at wieder ab Februar 2017 möglich. Die nächsten Workshops finden dann im Frühjahr statt, die Teilnahme ist kostenlos. Wer so mindestens vier verschiedene Workshops absolviert hat, wird zum Demokratie-Profi gekürt. Bei der heutigen Feier zur Titelverleihung hieß auch das Maskottchen der Demokratiewerkstatt, Lesko, die jungen DemokratieexpertInnen im Hohen Haus willkommen. (Schluss) mbu

HINWEIS: Fotos von der Profi-Ehrung finden Sie auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at



http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl