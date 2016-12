Hoffmann Group ernennt Dr. Christoph Steiger zum neuen Vorstand "Digital Business" und CDO

Die Hoffmann Group hat Dr. Christoph Steiger zum neuen Vorstandsmitglied für "Digital Business" und Chief Digital Officer (CDO) ernannt. In dieser neu geschaffenen Position wird der 48-Jährige ab dem 1. Januar 2017 die Digitalisierung der Hoffmann Group verantworten.

Christoph Steiger ist ein Pionier auf dem Gebiet der digitalen Transformation. Als weltweiter Leiter der Managementberatung der SAP (Business Transformation Services) hat er in den vergangenen Jahren viele Kunden in ihrer digitalen Transformation begleitet.

"Die fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsbeziehungen bietet für die Hoffmann Group unverändert große Chancen", erklärt Christoph Steiger. "Wir stellen heute die Weichen, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sind. Die Hoffmann Group verfügt über ein ausgeprägtes Produkt- und Marktwissen im B2B-Umfeld und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine herausragende Beratungskompetenz. Aus dieser starken Position heraus werden wir die Digitalisierung zielgerichtet vorantreiben. Ich kenne die Hoffmann Group nun seit mehreren Jahren und schätze die Kultur und das besondere Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr. Ich freue mich, mit ihnen gemeinsam den Weg im digitalen Zeitalter zu gestalten."

Für seine neuen Aufgaben bringt Christoph Steiger zudem Industriewissen in Schlüsselbranchen der Hoffmann Group, wie zum Beispiel Automobil und Maschinenbau, mit. Er arbeitete bei der BMW AG, für die er insgesamt vier Jahre lang in der Entwicklung tätig war, sowie als Unternehmensberater für führende Automobilhersteller.

Dr. Christoph Steiger studierte Physik und Wirtschaftsinformatik an den Universitäten Tübingen und Paderborn und promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn.

