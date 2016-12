Königsberger-Ludwig: Länder sollen zusätzliche Finanzausgleichsmittel für Ausbau der Persönlichen Assistenz verwenden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bereichssprecherin für Menschen mit Behinderung Ulrike Königsberger-Ludwig betont, wie wichtig die Persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung ist. "Für ein selbstbestimmtes Leben ist die Persönliche Assistenz eine enorme Hilfe und oft unabdingbar", so die Abgeordnete. Sie schlägt jetzt vor, dass die Länder, die ja über den Finanzausgleich neben der Weiterführung des Pflegefonds zusätzliche Mittel für Soziales, Gesundheit und Pflege erhalten, mit diesem Geld auch die Persönliche Assistenz im Freizeitbereich finanzieren sollen. ****

Wie Königsberger-Ludwig erläutert, wird mit dem neuen Finanzausgleich der Pflegefonds bis zum Jahr 2021 verlängert und schrittweise von derzeit 350 Mio. Euro auf 470 Mio. Euro aufgestockt. In Summe sind das bis 2021 rund 1,9 Mrd. Euro. Die zusätzlichen Mittel für die Bereiche Soziales, Pflege und Gesundheit belaufen sich auf 300 Mio. Euro.

Die SPÖ-Abgeordnete ist überzeugt davon, dass es für die Länder dank dieser zusätzlichen Mittel machbar sein muss, die Persönliche Assistenz im Freizeitbereich flächendeckend umzusetzen und appelliert in diesem Zusammenhang an die Länder, diese so wichtige Leistung für Menschen mit Behinderung aus den zusätzlichen Mitteln zu finanzieren. Sie bedauert, dass die ÖVP im Parlament nicht bereit war, dieses Vorhaben mit einem gemeinsamen Entschließungsantrag zu unterstützen.

"Ziel bleibt es nach wie vor, eine bundeseinheitliche Lösung für die Persönliche Assistenz im Freizeitbereich durchzusetzen", stellt die Abgeordnete klar, "denn es darf keinen Unterschied machen, wo ein Mensch mit Behinderung wohnt. Die Unterstützung muss überall gewährleistet werden". (Schluss) bj/wf/mp

