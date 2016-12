Aktuelle Stunde im NÖ Landtag: Hausärztliche Versorgung vor dem Aus

Die Landtagsabgeordnete Dr. Gabriele Von Gimborn MPH sieht ÖVP, SPÖ und Grüne als Totengräber der bewährten wohnortnahen medizinischen Versorgung

St. Pölten (OTS) - Die Allgemeinmedizinerin und Landtagsabgeordnete Dr. Gabriele Von Gimborn, MPH (BürgerLandtag) nahm in der heutigen aktuellen Stunde im Landtag einige Parteien und Personen in Bezug auf ihre Rolle im Zusammenhang mit der gestern verabschiedeten Art. 15a-Vereinbarung hart ins Gericht: „Was hier passiert, ist eine Demontage des Gesundheitssystems, ein Angriff auf den freien Beruf des Arztes sowie ein Überstülpen ideologischer Wahnvorstellungen, um Kontrolle und Macht auszuüben. Und das, ohne dabei zu erkennen, dass man ein prinzipiell gut funktionierendes System in die Hände von profitgierigen Konzernen spielt.“

Politiker ohne Sachkenntnis, keine fachliche Diskussion möglich

Natürlich muss das System optimiert werden, da sind sich ja alle einig. „Für mich ist jedoch erschreckend, wie in dieser Angelegenheit ohne Sachkenntnis und daher auch ohne fachliche Diskussion Ideologien heruntergebetet werden. Diese Politiker vergessen aber dabei, dass sie den Menschen aus dem Mittelpunkt rücken und die ärztliche Heilkunst, die ja jetzt schon bei vielen Kollegen durch die Abhängigkeit des Kassenvertrages extrem eingeschränkt ist, völlig begraben. Hier wird ein freier Beruf systematisch demontiert. Natürlich mit den schwärmerischen Begleitworten, dass alles besser werden wird. Bezahlen wird die Zeche am Ende des Tages der Patient“, führt Dr. Von Gimborn aus.

„Alle wissen natürlich, was für die Patienten am besten ist. Jeder Politiker, der schon einmal beim Arzt war, ist auf einmal Sachverständiger für Gesundheitspolitik. Nur die Ärzteschaft natürlich nicht. Diese kennt sich nicht aus und schaut nur auf ihr Geld, so lesen sich die Ergüsse in den Medien dieser Tage. „Monetik statt Ethik“ wird der Ärzteschaft beispielsweise vom Patientenanwalt vorgeworfen. Dieser sollte lieber einmal mit seinem Job beginnen, Stichwort Unfallambulanz Mödling: Dort werden Verletzte mit Frakturen nicht behandelt, sondern weggeschickt. Wo bleibt dann da der Aufschrei?“

SPO, ÖVP und Grüne wollen angeblich die Hausärzte retten, stimmen aber in letzter Konsequenz für deren Abschaffung

Dr. Von Gimborn hat es auch satt, sich die ständigen Lippenbekenntnisse der Politiker anzuhören. „Dr. Rasinger, Arzt und Gesundheitssprecher der ÖVP, sitzt seit Jahren in der Regierung und trägt als willfähriger Steigbügelhalter der SPÖ ständig zur Demontage des Gesundheitssystems bei. Ab und zu meldet er sich zu Wort und betont dabei seinen unermüdlichen Einsatz für die Hausärzte. Und wenn´s zur Abstimmung geht, dann besiegelt er mit seiner Stimme deren Untergang.“ Und speziell die grünen „Wendehälse“ sind ihr ein Dorn im Auge. „Heute so und morgen anders, linkspopulistisch und ohne Argumente, finden sie die Art. 15a-Vereinbarung schlecht – oder doch nicht – stimmen aber mit.“

„Arzt“ ist laut Dr. Von Gimborn ein freier Beruf und die Medizin ist eine Heilkunst. „Wir sind Ärzte und als solche behandeln wir täglich unsere Patienten, als Ärzte arbeiten wir nach bestem Wissen und Gewissen und als Ärzte haben wir das Anrecht auf Mitsprache, und zwar vertreten durch unsere gewählten Kammern. Wir werden uns gegen diese Aushebelungsmechanismen zur Wehr setzen, zum Wohle unserer Patienten und um politische und wirtschaftliche Willkür zu verhindern. Wir versorgen unsere Patienten, wir haben die Verantwortung für sie. Und wir stehen Gewehr bei Fuß, speziell wenn der Hut brennt, weil die so genannten Gesundheitspolitiker durchdrehen. Und so soll es auch bleiben“, ist Dr. Von Gimborn überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

KD Dr. Werner Katschnig

werner.katschnig @ buergelandtag.at

0676/5212333