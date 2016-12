Kevin Xu Lehrstuhl für Gerontologie an USC Leonard Davis School eingerichtet

Los Angeles (ots/PRNewswire) - In der USC Town and Gown gab Pinchas Cohen, Dekan der USC Leonard Davis School of Gerontology, am Montag, den 12. Dezember die Einrichtung des Kevin Xu Lehrstuhls für Gerontologie und die Einweihung des Rongxiang Xu Regenerative Life Science Lab, ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von Biotech-Unternehmer Kevin Xu, bekannt.

Kevin Xu wird den Fachbereich in seinem Auftrag unterstützen, gesundes Altern für Einzelpersonen, Gemeinschaften und Gesellschaften durch Führung und Innovation in Forschung, Bildung und Praxis zu fördern.

"Das Beispiel meiner Eltern inspirierte mich, anderen zu helfen; was sie mir gaben, war mehr als nur ein Ratschlag - es war eine Lebensart. Das menschliche Leben ist das höchste Gut, und unser höchster Standard ist das Wohlergehen der Menschheit", so Kevin Xu. "Unsere Weltbevölkerung altert und ich bin stolz, die USC Davis School zu unterstützen, die Durchbrüche in der Forschung erzielt und die nächste Generation von führenden Persönlichkeiten und Unternehmern in der Gerontologie ausbildet."

"Kevin und sein verstorbener Vater Rongxiang Xu haben Engagement für die Nutzung wissenschaftlicher Entdeckungen zur Verbesserung der Lebensqualität von heutigen und zukünftige Generationen gezeigt", so Cohen.

Rongxiang Xu war ein ausgebildeter Chirurg, der sich auf die Entwicklung neuartiger Wundtherapie-Behandlungen spezialisierte. Seine Forschungen in Gewebereparatur und -regeneration führten zu mehreren US-Patenten und dem Wachstum des multinationalen Unternehmens MEBO International.

Bei der Eröffnungszeremonie verlieh Cohen Dr. Li Li, der Witwe von Rongxiang Xu und Kevin Xus Mutter, den Dean's Medallion Award - die höchstmögliche Ehre des Fachbereichs für Partner und Unterstützer. Kevin Xu und Professor George Shannon von der USC Davis School erhielten Miniaturnachbildungen von Stühlen, um die Einrichtung des neu benannten Lehrstuhls zu symbolisieren. Shannon wurde zum Eröffnungs-Inhaber des Lehrstuhls ernannt und wird als Leiter des neu benannten Labors fungieren.

"Die Ernennung für diese Position ehrt mich", so Shannon. "Das Rongxiang Xu Lab, der Kevin Xu Lehrstuhl und der Brighten Award sind generationsübergreifende Zeugnisse für die Bedeutung des Feldes der Gerontologie und der Führung der USC in diesem Bereich."

Während der Zeremonie stellte der Prodekan der Davis School, Kelvin Davies, gewählte Beamte vor, die Xu Anerkennungszertifikate vom Kongress der Vereinigten Staaten und dem Bundesstaat Kalifornien überreichten. Zu den gewählten Beamten, die Xu ehrten, gehörten der Kongressabgeordnete Ted Lieu, die Kongressabgeordnete Judy Chu, der Schatzmeister von Kalifornien, John Chiang, der gewählte Abgeordnete von Kalifornien, Phillip Chen, die ehemalige Bürgermeisterin von Yorba, Linda Craig Young, und der Bürgermeister von Diamond Bar, Jimmy Lin.

