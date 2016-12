Über 100 Prüfungen annuliert - Studierende protestieren

Aufregung an der Universität Salzburg: Ein Pädagogik-Professor weigert sich, über 100 Prüfungen zu beurteilen, nachdem auf Facebook ein Foto mit Prüfungsfragen gepostet wurde.

Salzburg (OTS) - Ein scheinbar harmloses Facebook-Posting hat eine Auseinandersetzung an der Universität Salzburg ausgelöst, die immer weitere Kreise zieht: Mehr als 100 Studierende im vierten Semester des Bachelorstudiums Pädagogik nahmen an einer schriftlichen Prüfung bei Professor Günter Haider teil, der durch seine federführende Mitarbeit an der österreichischen PISA-Studie bekannt ist. Sie staunten nicht schlecht, als sie kurz nach dem Prüfungstermin per Email informiert wurden, dass ihre Klausuren nicht benotet würden und sie erneut zur Prüfung antreten müssten. Der Grund: In einer Facebook-Gruppe sei ein Foto mit Prüfungsfragen aufgetaucht. Da Studierende sich so vorab über die Fragen informieren könnten, seien die Voraussetzungen für eine ordentliche Prüfung nicht mehr gegeben gewesen.

Bei den Studierenden stößt die Nicht-Beurteilung dieser Prüfungen auf Unverständnis. „Studierende haben sich immer schon über Prüfungsstoff und -fragen ausgetauscht. Heutzutage passiert das natürlich auch online – und ist völlig legal”, so Daniel Strzecki von der ÖH-Fakultätsvertretung: „Die Prüfungsleistung von über hundert Studierenden nicht zu beurteilen und ihnen öffentlich rechtswidriges Verhalten zu unterstellen, ist völlig inakzeptabel.“

Auch die Art, wie mit der Kritik am Vorgehen von Professor Haider umgegangen wurde, empört die Studierenden. „Der Professor hat der Studentin, die das Foto auf Facebook stellte, in einer Aussendung an hunderte Personen mit einer Klage gedroht. Anderen Studierenden, die Kritik äußerten, wurde gesagt, dass die Prüfung in Zukunft auch verschärft werden könne“, so Daniel Strzecki: „Diese Versuche, kritische Nachfragen zu einem rechtlich nicht gedeckten Vorgehen abzuwürgen, ist ein Skandal. Das hat nichts mit einem sachlichen, kollegialen und demokratischen Miteinander an unserer Universität zu tun.“

Die Rechtsabteilung der Universität Salzburg und das Rektorat distanzierten sich von der Nicht-Benotung der Prüfungen. Vizerektor für Lehre, Erich Müller, hielt Ende November in einem Rundschreiben an alle Lehrenden fest, dass die Weitergabe von Prüfungsfragen völlig legal ist.

An den Problemen der betroffenen Studierenden hat das Rundschreiben aber nichts geändert. Die Leitung des Fachbereichs Pädagogik hält sich bedeckt und stellt sich hinter Professor Haider, der es bis heute ablehnt, die Prüfungen zu benoten. Auch das Rektorat hat seit mehreren Wochen nicht auf eine Terminanfrage von StudierendenvertreterInnen reagiert. Nun reißt den StudierendenvertreterInnen die Geduld: „Die StudierendenvertreterInnen haben mehrere Wochen lang versucht, mit Argumenten, juristischer Expertise und Gesprächsanfragen eine sachliche Lösung zu erreichen. Leider stößt all das bei Professor Haider auf taube Ohren, während die Fachbereichsleitung und das Rektorat sich aus der Verantwortung stehlen. Wir lassen aber nicht locker – die Studierenden haben ein Recht, dass ihre Prüfungen benotet werden!“, so Ivana Ristic, Vorsitzende der ÖH Salzburg.

Für kommenden Montag, 19. Dezember, rufen die StudierendenvertreterInnen zu einer Protestaktionum 15:00 Uhr vor dem Unipark Nonntal auf.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH Salzburg

Ivana Ristic

Vorsitzende der ÖH Salzburg

vorsitz @ oeh-salzburg.at