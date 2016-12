„Guten Morgen Österreich“ – ab dem 19. Dezember zu Gast in Salzburg

Von Saalbach bis Oberndorf – mit Andy Lee Lang, Wanda, Johanna Maier und dem Friedenslicht 2016

Wien (OTS) - „Guten Morgen Österreich“ heißt es wieder ab 6.00 Früh von Montag bis Freitag in ORF 2 – ab 19. Dezember 2016 tourt das mobile Studio für eine Woche durch Salzburg. Lukas Schweighofer und Nina Kraft begleiten gemeinsam durch die Sendungen. Von Saalbach führt die morgendliche Route über Zell am See, Wagrain und Filzmoos nach Oberndorf, wo die weihnachtliche Woche ihren Abschluss findet. Die Gäste der Woche: Andy Lee Lang, Wanda, Haubenköchin Johanna Maier und Günther Hartl mit dem Friedenslicht.

Montag, 19. Dezember – Saalbach

Wochenstart mit dem „Botschafter des Rock ’n’ Roll“ – Andy Lee Lang

Am Montagmorgen gehen Lukas Schweighofer und Nina Kraft der Frage nach, wie man die guten alten Neujahrsvorsätze, die jetzt unweigerlich wieder aufkommen, diesmal wirklich einhalten kann. Außerdem gibt es alles über die richtige Pflege und Wartung des winterlichen Sportgeräts – Ski wachsen und Co. Auf seiner Weihnachtstour „Christmasville USA“ macht Andy Lee Lang im mobilen Studio Station. Und Autor Manfred Baumann hat den Weihnachtskrimi des Jahres im Gepäck.

Dienstag, 20. Dezember – Zell am See

Modischer Endspurt für den Heiligen Abend

Designerin Mirabell Plummer gibt Tipps, wie man vorhandene Garderobe mit ein paar Handgriffen weihnachtlich aufhübschen kann – und hat auch ganz neue Ideen für den Weihnachtsabend. Andrea Stark präsentiert ihre „Liebeskummer-Apotheke“, Erich Egger und Thomas Eitsamer ihre Jodelkurse, die als Après-Ski-Vergnügen immer beliebter werden. Außerdem zu Gast: Bartweltmeister Fritz Sendelhofer und Archivar Horst Schulz, der Maria Trapp noch persönlich getroffen hat.

Mittwoch, 21. Dezember – Wagrain

Mit Wanda in den Winter

Winterbeginn mit einer der erfolgreichsten heimischen Bands: Wanda aus Wien schauen vor ihrem Auftritt in Salzburg im mobilen Studio vorbei. Außerdem geben Lukas Schweighofer und Nina Kraft Tipps, welchen Routen man wann und wo im Winterreiseverkehr ausweichen sollte. Außerdem: Wie man sich richtig gegen die klirrende Kälte wappnet, wenn man auch jetzt auf Sport im Freien nicht verzichten will.

Donnerstag, 22. Dezember – Filzmoos

Zu Hause bei Haubenköchin Johanna Maier

Auch Stargast Johanna Maier kann sicherlich etwas dazu sagen: Wie lange sollte das „Hotel Mama“ seinen Betrieb für den Nachwuchs aufrechterhalten? Neben vielen Kochtipps und dem einen oder anderen Küchengeheimnis präsentieren Lukas Schweighofer und Nina Kraft auch die Heilkraft der heimischen Berge: alles über Murmeltiersalbe und Co.

Freitag, 23. Dezember – Oberndorf

Weihnachten pur im Geburtsort der „Stillen Nacht“

Wem sind die Zuseherinnen und Zuseher zu Weihnachten dankbar – und warum? „Guten Morgen Österreich“ bringt Weihnachtsgrüße und -wünsche auf Sendung. Auch viele Prominente sind weihnachtlich gestimmt und melden sich zu Wort. Außerdem zu Gast: Günther Hartl und das Friedenslichtkind 2016 mit dem Licht, das sich jeder Besucher des mobilen Studios holen kann. Und Leni Zimmermann, Kuratorin des „Stille Nacht“-Museums, erzählt vom berühmten Weihnachtslied aus Oberndorf.

„Guten Morgen Österreich“ – ganz im Zeichen von „Licht ins Dunkel“

„Guten Morgen Österreich“ stellt in der Adventzeit jeden Tag „Licht ins Dunkel“-Geschichten aus der jeweiligen Region vor: Betroffene und Projekte, die von „Licht ins Dunkel“ unterstützt werden, und Menschen aus der Region, die sich für „Licht ins Dunkel“ engagieren. Darüber hinaus wird das Spendensammeln aktiv unterstützt – einerseits mit Aufrufen zum Spenden unter 0800 664 24 12, anderseits wird eine „Licht ins Dunkel“-Spendenbox im „Guten Morgen Österreich“-Studio stehen, die sich im Verlauf der Wochen immer mehr füllen soll.

Aus Salzburg geht es dann am 27. Dezember in das Herz der Hauptstadt, in den ersten Wiener Gemeindebezirk. Direkt vom Burgtheater mit Blick aufs Rathaus starten Lukas Schweighofer und Eva Pölzls Urlaubsvertretung Nina Kraft den großen Countdown zum Jahreswechsel. Spannende Gäste und Überraschungen – täglich ab 6.00 Uhr Früh in ORF 2.

Dienstag, 27., bis Freitag, 30. Dezember 2016: Wien, Burgtheater.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at