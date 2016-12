Vorschau auf den morgigen Gemeinderat

Wien (OTS/RK) - Morgen, Freitag, am 16. Dezember tagt der Wiener Gemeinderat zum 18. Mal in der laufenden Wahlperiode. Begonnen wird wie üblich um 9 Uhr mit der Fragestunde, Antworten zu folgenden Themen werden von den StadträtInnen erfragt: Aufsichtsgremium des KAV, Wiener Berufsfeuerwehr - Brandsicherheitsdienst, Wiener Straßennamen - Historikerkommission, Aufwendungen pro Kind in privaten und öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, Projektfortschritt Wien Museum.

Danach folgt die Aktuelle Stunde, eingebracht von der SPÖ zum Thema: „Wien fördert mit Erfolg junge und kreative Unternehmen und schafft Arbeitsplätze mit Zukunft“.

Schwerpunkt der Debatte sind Berichte des Rechnungshofes.

Auf der Tagesordnung stehen weiters Subventionen, der Verkauf von Liegenschaften und der Masterplan für eine partizipative Stadtentwicklung.

Die Rathauskorrespondenz wird über den Verlauf der Sitzung und die Redebeiträge wie gewohnt berichten. Die Sitzungen können zudem auch via Livestream im Internet verfolgt werden:

www.wien.gv.at/gr-ltg-tv/wmintra-hd.html

In der Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates (INFODAT) unter www.wien.gv.at/infodat/ können Reden, Debattenbeiträge, Beschlüsse, Anfragen, Anträge, Gesetzesentwürfe und Landesgesetzblätter nach verschiedenen Kriterien abgerufen werden. Dabei wird Zugriff auf die zugehörigen Originaldokumente (sofern elektronisch vorhanden) geboten. (Schluss) hie

