ÖAMTC: Mobilitätswende ist kein Umwelt-, sondern ein soziales Thema

Umfrage: A-Schicht fährt neu, teuer & grün, sozial Schwächere haben gebrauchte Pkw mit schlechterer Abgasklasse, Club fordert sozial sinnvolle Maßnahmen

Wien (OTS) - Laut Statistik Austria verfügen 85 Prozent aller österreichischen Haushalte über zumindest einen Pkw. In kleineren Gemeinden, Haushalten mit Kindern sowie bei Erwerbstätigen sind es jeweils über 90 Prozent. In Städten, bei Alleinlebenden sowie Arbeitslosen und Pensionisten ist die Zahl deutlich geringer (51 bis 65 Prozent). Diese Unterschiede deuten bereits die soziale Dimension der Mobilitätswende an. Eine market-Umfrage des ÖAMTC liefert nun Details, wie die Verfügbarkeit bzw. die Notwendigkeit eines Autos sowie in der Folge Anschaffungskosten, Nutzungsdauer und Fahrzeugwahl mit dem Einkommen und der sozialen Schicht zusammenhängen.

"Wer einer niedrigeren sozialen Schicht angehört, ist häufiger vom Pkw abhängig, hat eher einen Gebrauchtwagen – mehrheitlich mit Abgasklassen bis Euro 4 – und möchte diesen auch 'ausfahren'. 14 Prozent dieser Gruppe könnten sich derzeit kein anderes Auto leisten. Das heißt, wir haben ein soziales Problem", so Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC Interessenvertretung. Aktuelle Maßnahmen der Regierung verschärfen dieses Problem. "MöSt-Erhöhung und Dieselsteuer-Angleichung treffen mehrheitlich Wenigverdiener, während die Kauf-Förderung von teuren E-Autos sozial Bessergestellten zugute kommt", so Wiesinger. Er fordert daher sozial sinnvolle Maßnahmen, und zwar:

 Zweckwidmung der Tanktourismus-Einnahmen für die Finanzierung der Mobilitätswende

 Förderung von Nutzung und Ankaufs von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor der Abgasklasse 6

 Förderung der E-Mobilitäts-Infrastruktur statt Autokauf-Prämien

Befragte niedriger sozialer Schichten öfter vom Pkw abhängig als A-Schicht

In Wien sind 29 Prozent der Befragten vom Pkw abhängig, öffentliche Verkehrsmittel als Alternative stehen 80 Prozent zur Verfügung. Dahingegen sind in kleineren Gemeinden unter 5.000 Einwohnern 58 Prozent der Befragten vom Auto abhängig, sie haben auch keine Alternative. Bei der Abhängigkeit vom Auto zeigen sich aber nicht nur regional, sondern auch sozial Unterschiede. "Für fast 50 Prozent aller Befragten aus niedrigen sozialen Schichten ist es nicht möglich, private tägliche Wege ohne Pkw zu erledigen. Bei der A-Schicht waren es nur 37 Prozent", erklärt ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober.

A-Schicht fährt neu, teuer und grün, niedrigere Einkommensschichten können sich umweltfreundliche Autos nicht leisten

Befragt nach dem aktuellen Auto, zeigt sich, dass 39 Prozent der Befragten aus der A-Schicht einen Gebrauchtwagen fahren, bei Angehörigen aus sozial niedrigeren Schichten sind es 53 Prozent. Deutlicher ist der soziale Unterschied bei den Anschaffungskosten und der Nutzungsdauer des derzeitigen Pkw: Nur 12 Prozent der Bessergestellten wollen ihr Auto "ausfahren", 50 Prozent planen einen Neuwagenkauf, sie können für ein Fahrzeug etwa 24.000 Euro aufbringen. Hingegen möchte fast ein Drittel der Befragten aus niedrigen sozialen Schichten ihr Auto "ausfahren", einen Neuwagenkauf planen nur 24 Prozent, für den Fahrzeugkauf zur Verfügung stehen ihnen etwa 12.000 Euro.

Gleichzeitig zeigt sich der soziale Unterschied auch in der Umweltfreundlichkeit. "Niedrigere Einkommensschichten können sich umweltfreundliche Autos nicht leisten", erklärt der ÖAMTC-Experte. Mehr als 55 Prozent der Befragten aus der A-Schicht fahren Fahrzeuge der Euroklassen 5 und 6, nur 10 Prozent Euro 0 bis 3. Bei niedrigen sozialen Schichten fahren hingegen über 60 Prozent Euro 0 bis 4-Autos.

Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung fordert sinnvolle Maßnahmen

"Die Ergebnisse dieser Umfrage bestätigen das soziale Problem, das durch die Mobilitätswende erzeugt wird. Die von der Regierung derzeit vorgeschlagenen Maßnahmen greifen hier nicht. Im Gegenteil: Die Erhöhung der Mineralölsteuer auf Diesel wäre ein Eigentor. Man müsste die Einnahmen aus dem Tanktourismus für sinnvolle Fördermaßnahmen einsetzen, durch die Kaufförderung für Euro 6-Fahrzeuge eine sanfte Mobilitätswende für sozial schwächer Gestellte ermöglichen und die Förderung der Elektromobilität durch den Aufbau einer angemessenen Infrastruktur vorbereiten", fasst der Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung abschließend zusammen.

Informationen zur market-Umfrage des ÖAMTC

Die ÖAMTC-Umfrage zur sozialen Dimension der Mobilitätswende wurde vom unabhängigen market Meinungsforschungsinstitut durchgeführt. Dabei wurden im August und September 2016 insgesamt 1.000 Personen befragt, 300 telefonisch, der Rest online. Befragt wurden nur jene Personen, die über ein Auto verfügen, was nicht ident ist mit dem Besitz eines Autos, sondern bedeutet, dass sie jederzeit Zugriff auf ein Fahrzeug haben.

Die Einteilung in sechs soziale Schichten (A, B, C1, C2, D, E) greift auf die Einteilung aus der Media-Analyse zurück. Für die Kategorisierung werden die drei Faktoren Berufsstand, Bildung und Haushalts-Nettoeinkommen herangezogen. Die Summe entscheidet über die Zugehörigkeit eines Befragten zu einem bestimmten Sektor der Gesamtverteilung.

Weitere Informationen findet man unter www.oeamtc.at.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Dagmar Halwachs

+43 (0) 1 711 99-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at