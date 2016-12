ATV zeigt „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“

Montag, 19. Dezember 2016, 20.15 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV zeigt erstmals und exklusiv die beliebte Show „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“. Arabella Kiesbauer und Patrick Lindner führen in diesem Jahr als Moderatoren durch die Sendung und begrüßen heimische und internationale Stars wie Dj Ötzi, Claudia Jung oder Nik P. im Salzburger Flachgau. Im Mittelpunkt stehen natürlich auch heuer die Tiere, die im Gut Aiderbichl Zuflucht gefunden haben.

Prominente Gäste und Unterstützer geben sich in der Sendung ein Stelldichein, präsentieren ihre Lieder und ihre Geschichten zu Gut Aiderbichl. Sie unterstützen damit das Projekt, das vor 15 Jahren von Michael Aufhauser gegründet wurde, seit dessen Erkrankung von Dieter Ehrengruber geleitet wird. Und heuer können die Moderatoren Arabella Kiesbauer und Patrick Lindner besonders viele Freunde des Hauses begrüßen: Claudia Jung singt ein besinnliches Medley, der ehemalige Musikantenstadl-Moderator Andy Borg grüßt mit seinem Lied „Weihnachten werd ich bei dir sein“. Schlagerstar Nik P. besucht mit seiner Familie sehr oft das Gut Aiderbichl, ist seit Jahren engagierter Unterstützer und auch Tier-Pate, Eselin Marie hat es ihm besonders angetan. Nik P. gibt „Merry Christmas“ zum Besten. Melissa Naschenweng, die Frau, die selten ohne ihre steirische Harmonika anzutreffen ist, präsentiert „Wia da Schnee“. Karl Merkatz liest einen berührenden Brief von Michael Aufhauser vor, der damit die vielen Helfer des Guts grüßt. Nicht fehlen darf Alfons Schuhbeck, der ganz im Zeichen des Tierschutzes ein fleischloses Gericht kocht. Patrick Lindner singt ebenfalls, hat den Titel „Lasst das Licht in eure Herzen“ vorbereitet, während Dj Ötzi „Leb deinen Traum“ performt. Und zwischen all diesen Stars gibt’s Geschichten vom Gut Aiderbichl, wie bspw. jene vom Stier Bandit, der in Anbindehaltung sein Dasein fristen musste und die Internetgemeinde erfreute, als er nach seiner Befreiung in die Freiheit hüpfte. Oder die Geschichte von Fundkatze Jacky, die von einer Pflegerin aufgepäppelt wurde.

Statement Arabella Kiesbauer zu ihrem Debüt als „Gut Aiderbichl“-Moderatorin: „Ich freue mich sehr darauf die Sendung gemeinsam mit Patrick Lindner zu moderieren. Mit Moderationen im Stall habe ich ja durch ´Bauer sucht Frau´ bereits Erfahrung. Da wird’s meist lustig, weil Unvorhergesehenes geschieht. Zur Sicherheit werde ich mir ein paar Leckerlies für die Tiere einstecken, das hilft immer.“

ATV-Geschäftsführer Martin Gastinger: „Aiderbichl-Manager Dieter Ehrenberger ist mit dem Wunsch auf mich zugekommen, die Sendung heuer bei ATV zu zeigen. Gerne unterstützen wir dieses Projekt mit voller Kraft und bringen `Weihnachten auf Gut Aiderbichl´ am Montag vor Weihnachten zur Primetime. Somit können sich die Fans auch heuer auf ihre Show freuen und den Tieren kann weiter geholfen werden.“

Sendetermine „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“

19. Dezember 2016 Montag 20.15 Uhr ATV

23. Dezember 2016 Freitag 22.00 Uhr ATV2

24. Dezember 2016 Samstag 18.30 Uhr ATV

Damit auch die Aiderbichl-Fans aus anderen Ländern in den Genuss der Sendung kommen, steht diese nach Erstausstrahlung unter ATV.at/gutaiderbichl on demand zum Streamen bereit.

