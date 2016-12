Neue Geschäftsmodelle für Industrie 4.0 entwickeln lernen

Standards als entscheidender Schlüssel. Zukunftsdialog FutureStandardsNow – Industrie 4.0 am 15. März in Wien

Wien (OTS) - Damit intelligente Produktion funktioniert, braucht es Normen und Standards. „Standards werden die intelligente Vernetzung von Produktionssystemen unterstützen“, so Karl Grün, Director Development bei Austrian Standards. Als besonders relevante Themenfelder sind im neuen Normungs-Kompass Industrie 4.0 die Bereiche Elektrotechnik, Kommunikationstechnologie, Internettechnologie und Maschinenbau/Robotik festgehalten. Der Normungskompass wurde von Austrian Standards gemeinsam mit dem OVE, dem Patentamt und weiteren Mitgliedern der Plattform Industrie 4.0 Österreich entwickelt.

Beim Zukunftsdialog „FutureStandardsNow – Industrie 4.0“ am 15. März 2017 geht es darum, zu zeigen, wie Standards neue Geschäftsmodelle unterstützen, die sich durch die Vernetzung der Produktion und ihrer Prozesse ergeben. Intelligente Fabriken werden zu unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten, digitale Dienstleistungen werden weltweit in neuen Kooperationen vermarktbar.

Mitentscheidend für den Erfolg ist die Mitentwicklung passender Standards

Die Veranstaltung, die sich an Führungskräfte, Bereichs- und Innovations-Verantwortliche großer und mittelständischer Unternehmen richtet, soll es ermöglichen, von brandaktuellen Hands-on-Erfahrungen und nationalen und internationalen Best-Practice-Beispielen zu lernen – etwa KTM, Magna International und Voith Paper. Es geht unter anderem um Datensicherheit, Digitale Services zur Erschließung neuer Märkte oder Big Data Analytics. „Anhand der Beispiele wird aber auch klar, dass geschäftlicher Erfolg wesentlich dadurch beeinflusst wird, ob ich bei der Mitentwicklung eines Standards dabei bin“, sagt Karl Grün und fügt hinzu, es gehe darum, den Wissensvorsprung rasch für sich zu nutzen.

Bei der Vernetzung von Produktionssystemen und Produktzyklen stellen sich auch zunehmend ethische Fragen. Eine neue Generation von Tags, die in Österreich entwickelt werden, ermöglicht beispielsweise nicht nur die Identifikation, sondern auch die Lokalisierung von Gegenständen in Räumen. Daraus ergibt sich der Bedarf, bei der Standardisierung ethische Fragen gleich von Anfang an mit einzubeziehen. „Denn es macht einen Unterschied, ob ein Werkzeug in einer Fabrik lokalisiert wird oder ein von einem Kunden gekauftes Kleidungsstück im Einkaufszentrum oder sogar im privaten Bereich“, so Karl Grün.

Partner des Zukunftsdialogs „FutureStandardsNow – Industrie 4.0“:

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Plattform Industrie 4.0 Österreich durchgeführt. Als Hauptpartner unterstützen die Unternehmen IBF – Automatisierungs- und Sicherheitstechnik GmbH, T&G Automation GmbH und TDM Systems GmbH.

Über Austrian Standards:

Standards sind von Fachleuten erarbeitete Empfehlungen. Sie dienen dem Wohl und der Sicherheit aller, machen das Leben einfacher und sorgen dafür, dass eins verlässlich zum anderen passt. Standards (z. B. ÖNORM) stehen für Qualität und damit für Vertrauen in Produkte und Leistungen. Austrian Standards stellt seit 1920 als unabhängige und neutrale Plattform einen transparenten Prozess zur Entwicklung von Standards in Österreich sicher.

Als das österreichische Mitglied von CEN, dem European Committee for Standardization, und ISO, der International Organization for Standardization, ermöglicht Austrian Standards allen, an der Entwicklung von Standards mitzuwirken. So wird sinnvolles und international anerkanntes Fachwissen leicht zugänglich und anwendbar. Austrian Standards beschäftigt 113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Standards sorgen in Österreich für ein Mehr an innovativer Wirtschaftsleistung in Höhe von rund 2,5 Mrd. Euro pro Jahr. www.austrian-standards.at

