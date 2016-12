Mozarthaus Vienna: Großer Erfolg des Kreativwettbewerbs für Kinder Zahlreiche Einsendungen zum Thema „Mozarts musikalischer Club”

Wien (OTS/RK) - Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, hat nach dem großen Erfolg der letzten Jahre auch heuer wieder einen Kreativwettbewerb für Kinder veranstaltet und durfte sich über zahlreiche Einsendungen zum Thema „Mozarts musikalischer Club“ freuen. Fast 300 Kinder, darunter auch 11 Schulklassen bzw. Kindergartengruppen, haben ihre Kunstwerke rund um Fragen wie „Auf welchen Instrumenten hat Mozart musiziert?“, „Mit wem hat Mozart gemeinsam Musik gemacht?“ und „Wer waren seine Bekannten und Freunde?“ eingereicht. Den ersten Preis erhielt die Schulklasse 1E des BG Mödling, Untere Bachgasse 8, deren Bild für die diesjährige Weihnachtskarte des Mozarthaus Vienna ausgewählt wurde. Betreut wurde das Siegerprojekt von Kunstlehrerin Frau Zsuzsanna Balla.

Schwere Jury-Entscheidung

Das Bild der Schulklasse 1E des BG Mödling wurde von einer Jury bestehend aus Swea Hieltscher, der Leiterin der MA13 - Musikschule Wien, dem Künstler Veit Schiffmann und Gerhard Vitek, dem Direktor des Mozarthaus Vienna, als Gewinner-Bild ermittelt. Dieses wird nun als Weihnachtskarte gedruckt und um die ganze Welt geschickt. Doch auch die anderen GewinnerInnen durften sich freuen, denn es gab noch mehr Preise zu vergeben: die Teilnahmen an Workshops wie „Mozartkugeln basteln“ oder „Mozarttänze einstudieren“, Mozart-Packages sowie Führungen durch die Ausstellung rund um Mozarts Leben und Werk in Wien im Mozarthaus Vienna. Die Preise wurden am 14. Dezember 2016 im Rahmen einer Preisverleihung im Bösendorfer-Saal des Mozarthaus Vienna an die kleinen KünstlerInnen übergeben.

