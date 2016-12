KamaGames® startet seine Feiertags-Marketingkampagne für Pokerist - Texas Poker

Dublin (ots/PRNewswire) - Globale Entwickler und Herausgeber von Social-Casino-Games für die mobilen Plattformen der KamaGames Group, verkündeten heute Details zu ihrer Feiertags-Marketingkampagne zur Bekanntmachung des Flagschiff-Spiels "Pokerist" während der Weihnachtszeit.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160523/370906LOGO )

Die Kampagne baut auf eine sehr einfach lautende Prämisse ? "Wer spielt Pokerist?" ? und konzentriert sich sowohl auf die umfangreichen und sehr beliebten sozialen Elemente des Spiels, als auch auf die Tatsache, dass es aufgrund der riesigen Liquidität des Spiels immer jemanden irgendwo geben wird, den man an den Tischen treffen kann ? wer wird das nur sein?

Das zentrale Element der Kampagne ist das Online-Werbevideo, das auf dem Luftwaffenstützpunkt Rendlesham (Zutragungsort des britischen Roswell-Falls) unter Verwendung der modernsten 360°-Kameratechnologie gefilmt wurde, die zum ersten Mal in der Social-Casino-Marketingwelt verwendet wurde. Das Werbevideo wird über Facebook verbreitet und über die eigenen Kanäle von KamaGames in den sozialen Medien unterstützt.

Daniel Kashti, Chief Marketing Officer von KamaGames, sagte dazu: "Es war ein großartiges Jahr für KamaGames mit einem signifikanten Wachstum in unseren wichtigsten Märkten, daher wollten wir versuchen, unserer Community diesmal etwas Lustiges zu bieten und gleichzeitig den Verkauf während der Feiertage im Dezember zu fördern. Wir starteten mit der Mission, den Zuschauern das Erlebnis, an unseren Tischen zu sitzen, so realitätsnah wie möglich näherzubringen, und mit der 360°-Videotechnologie ist uns das perfekt gelungen."

Die Kampagne wird über den gesamten Monat Dezember bis in den Januar hinein laufen, zusammen mit weiteren Angeboten, Videos, Turnieren und Chip-Verkäufen, die im Laufe der nächsten Wochen beworben werden.

Um das 360°-Werbevideo zu sehen, klicken Sie bitte hier:

https://www.youtube.com/watch?v=ctyYoZE6TKw Die Dreharbeiten zum

Video finden Sie unter folgendem Link: https://youtu.be/JmxzDRpa5ko

Pokerist Texas Poker von KamaGames kann sowohl im App Store als auch auf Google Play kostenlos heruntergeladen werden. Unter folgendem Link können Sie das Spiel kostenlos ausprobieren:

http://pokerist.com/pgl

