FOX Networks Group gibt offiziell Partnerschaft zwischen National Geographic und dem China Intercontinental Communication Center bekannt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Der asiatische Ableger von National Geographic, das zur FOX Networks Group gehört, gab heute eine Partnerschaft über drei Jahre mit dem China Intercontinental Communication Center (CICC) bekannt, über die Zuschauern ein komplett neuer Programmblock angeboten werden soll, der die verborgenen Schönheiten der Natur Chinas und die chinesische Kultur vorstellt.

China Revealed wird das Schaufenster des Landes zur Welt sein, mit einem Programm, das einen neuen Blick auf China werfen soll -- von seiner maritimen Geschichte bis zu seinen Hochgeschwindigkeitszügen und darüber hinaus. Mit der Ausstrahlung für ein Publikum in 170 Ländern in Asien, Europa und Lateinamerika wird China Revealed schätzungsweise 300 Millionen Haushalte auf der ganzen Welt erreichen.

Die Zusammenarbeit von National Geographic mit dem CICC bei China Revealed steht für ein neues Zeitalter in der Partnerschaften zwischen den beiden Akteuren, die sich aus einer 10-jährigen gemeinsamen Arbeit an Co-Produktionen entwickelt hat. In den vergangenen 10 Jahren haben National Geographic und der CICC zusammengearbeitet, um eine mehr als 30-stündige Dokumentation über China zu schaffen. Dabei brachten sie das erzählerische Know-how von National Geographic mit den einzigartigen Zugangsmöglichkeiten des CICC in China zusammen.

Tony Qi, General Manager der Fox Networks Group China, sagte dazu:

"Der neue Programmblock wird faszinierende Kulturthemen ergründen und Regionen mit ihren Naturschönheiten erkunden, die viele Menschen auf der Welt bislang nicht kannten. China besteht nicht nur aus Peking und Schanghai, und doch sind die Traditionen und Landschaften vieler ländlicher Gegenden Chinas noch immer nicht im Blickpunkt."

"In diese Partnerschaft steckt das echte Engagement der FOX Networks Group, Inhalte, die in und über Asien produziert werden, auf der Weltbühne vorzustellen. Es wird einem größeren Zuschauerkreis vor Augen geführt, dass China für Menschen, die die Welt bereisen, viel zu bieten hat: es gibt hier so vieles, das es zu entdecken gilt, und National Geographic, das seine Wurzeln fest im Bereich der Entdeckungen verankert hat und stark in Asien engagiert ist, ist dafür die perfekte Plattform. Die Gelegenheit ist zudem beispielhaft für unserer Bereitstellung der besten, exklusiven internationalen Inhalte."

Jing Shuiqing, Vice President des CICC, merkte an: "National Geographic war schon immer ein wichtiger Partner für das CICC. Im Verlauf der letzten 10 Jahre hat unserer Zusammenarbeit mehr als 30 Stunden an Dokumentationsmaterial hervorgebracht. Diese Co-Produktionen führen der Welt das chinesische Wirtschaftswunder und die einzigartige Kultur Chinas vor Augen, indem sie für ein weltweites Publikum unglaubliche Geschichten über China entdecken und diese den Zuschauern mit exzellenten Erzähltechniken näherbringen."

Der Programmblock wird jetzt erstmals Zuschauern auf der ganzen Welt gezeigt und umfasst auch die qualitativ hochwertigen Co-Produktionen von National Geographic und dem CICC. Derzeit werden exklusive neue Inhalte und Originalprogramme vorbereitet, wobei es Pläne gibt, im zeitlichen Rahmen der Zusammenarbeit mindestens drei neue Titel pro Jahr zu produzieren.

National Geographic wird zudem erstklassige Inhalte direkt aus China erstellen und diese für ein Weltpublikum aufbereiten. Das wird dazu beitragen, dass die Welt mehr über China erfährt und die besten Fernsehproduktionen des Landes erleben kann, die die Programmstandards von National Geographic erfüllen. So war etwa die Dokumentarreihe China From Above ein solcher Erfolg, der im Inland annähernd 200 Millionen Mal im Internet angesehen wurde und auch für ein weltweites Publikum als attraktive Sendung auf National Geographic international ausgestrahlt wurde.

Der Programmblock China Revealed steht ab sofort zur Verfügung und wird jeden Samstag in Asien und Europa sowie einmal im Monat in Lateinamerika gesendet.

