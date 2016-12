STI Marine schaltet neue Website frei, besseres Benutzererlebnis für Schiffseigner und -ingenieure

Somerville, New Jersey (ots/PRNewswire) - STI Marine, ein Bereich der Specified Technologies Inc. (STI (http://www.stifirestop.com/)), hat seine neueste Website www.STIMarine.com freigeschaltet. Die Website soll das laufende Produktangebot des Unternehmens unterstützen, das dem Brandschutz und der Life Safety auf Schiffen durch Brandabschottungslösungen gegen Infiltrationen durch Schotts und Decks dient. Die neu gestaltete Website bietet ein optimiertes Benutzererlebnis durch detailliertere Produkt- und Anwendungsbeschreibungen.

"Auf unserer neuen Marine-Website können Schiffseigner und -ingenieure mit einfacher, zentraler Navigation die gewünschten Produktinformationen abrufen, entweder nach Produkt-, Anwendungs-oder Art der erforderlichen Klassifikationsstelle", sagte James P. Stahl, Vice President und Geschäftsführer von STI Marine. "Die Website ist darüber hinaus für Mobilgeräte optimiert und bietet ein ideales Benutzererlebnis auf den verschiedensten Smartgeräten, darunter iOS und Android Plattformen".

STI Marine ist Anbieter verschiedener Produktlinien für den Schiffsbau, die von Klassifikationsstellen zertifiziert sind und Werften und Monteuren erhebliche Einsparungen bei Installationszeit und -kosten ermöglichen. Für Schiffseigner und -betreiber hat STI Marine Produkte mit den besten Lebenszykluskosten sowie bewährte wartungsfreie Lösungen im Angebot. Alle Produkte und Systeme sind IMO-FTP-konform und besitzen die entsprechenden Typgenehmigungen von ABS, BV, DNV GL, Lloyd's Register, USCG usw.

STI Marine ist ein Spezialunternehmen, das eine große Auswahl an Abdichtungssystemen gegen Infiltrationen durch Brandschutzschotts und -decks herstellt. Weitere Informationen zu STI Marine finden Sie unter www.STIMarine.com.

