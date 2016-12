WEKA Firmengruppe übernimmt Industriemagazin Verlag (Wien)

Kissing / Wien (ots) - Die WEKA Firmengruppe (Kissing) übernimmt zum 01. Januar 2017 alle Anteile der Wiener Industriemagazin Verlag GmbH. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde. Der bisherige Hauptgesellschafter und Geschäftsführer, Hans-Florian Zangerl, bleibt als Geschäftsführer des Unternehmens und Herausgeber des Industriemagazins im 7. Wiener Gemeindebezirk an Bord. Er wird mit seinem Team das Unternehmen auch künftig weiterentwickeln.

Der 1989 in Innsbruck gegründete Industriemagazin Verlag publiziert neben dem Industriemagazin, das mit gut 25.000 verbreiteten Exemplaren und 80.000 Online-Sessions zu den wichtigen Österreichischen Wirtschaftsmedien zählt, vier weitere Fachmagazine in Print und in Online (Factory, Solid, 4c sowie WMW - Waste Management World für die ISWA). Daneben veranstaltet das Unternehmen zahlreiche Kongresse und Fachveranstaltungen (z.B. den Industriekongress, die Instandhaltungskonferenz, die Creative Printing u.v.a.) und ist im Bereich Corporate Publishing erfolgreich tätig.

Die WEKA Firmengruppe wurde 1973 in Kissing bei Augsburg gegründet. Sie versorgt heute mit 24 Medienunternehmen in den Segmenten B2B (Fachinformationen) und B2C (Special Interest Informationen) eine breite Vielfalt an Zielgruppen in fünf Europäischen Staaten. Die Firmengruppe befindet sich im alleinigen Besitz der Familie Mützel. In Österreich hat WEKA bisher zwei Tochterunternehmen, die 1985 gegründete WEKA Verlag GmbH in Wien und die 2012 erworbene INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH in Mondsee. Während INFO-TECHNO mit den Plattformen Ausschreibung.at und Baudatenbank.at ein bevorzugter Partner der österreichischen Bauwirtschaft für digitale Kommunikationslösungen ist, bietet der WEKA Verlag Wien zum einen Fachinformationen und aktuelle Business-Lösungen vorwiegend für die Bereiche Recht & Steuern und zum anderen ein breites, crossmediales Fachmedien-Portfolio in den Segmenten Automotive, Gebäudetechnik, allgemeine Technik und Handel. Renommierte Titel wie Firmenwagen, Traktuell, TGA, HLK oder technik report haben zudem eine ganze Reihe von Events, wie die Kälte-Klima-Tage, Energie im Krankenhaus, Industrie 4.0 oder E-Mobilität fest etabliert.

"Ich freue mich, mit WEKA einen strategischen, langfristig denkenden, bereits lange in Österreich aktiven Partner für die Weiterentwicklung und den Ausbau unserer Verlagsaktivitäten gefunden zu haben", sagt Hans-Florian Zangerl. "Und ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Angebote im Verbund mit einer großen Gruppe nochmals deutlich verbessern können."

Kurt Skupin, Vorsitzender der Geschäftsführung der WEKA Mediengruppe München: "Mit dem Industriemagazin Verlag begrüßen wir ein weiteres modernes, crossmedial aufgestelltes Medienunternehmen im Verbund unserer WEKA Gruppe. Das stimmige und attraktive Portfolio des Industriemagazin Verlags ist ideal komplementär zu unseren bestehenden Medienangeboten in Österreich, so dass wir hier in Zukunft noch wirksamere Informations- und Kommunikationslösungen für eine noch größere Anzahl entscheidender B2B-Zielgruppen anbieten können."

