Spendenaktion von mytaxi und LICHT INS DUNKEL

Jede Fahrt eine gute Tat. Sie bezahlen per App, mytaxi spendet 2€ an LICHT INS DUNKEL

Wien (OTS) - Ganz nach dem Motto „Jede Fahrt eine gute Tat“ können mytaxi Fahrgäste bis 24.12.2016 Gutes tun. Um Familien in Notlagen zu helfen, findet aktuell eine interessante Spendenaktion statt. Seit über 40 Jahren hilft LICHT INS DUNKEL notleidenden Kindern und Ihren Familien und sammelt Spenden für diverse Sozialhilfe- und Behindertenprojekte in ganz Österreich. Mit mytaxi und LICHT INS DUNKEL ist spenden so einfach wie noch nie.

Für jede Taxifahrt, die per App bezahlt wird, spendet mytaxi 2€ an LICHT INS DUNKEL. Alles was man dafür tun muss: Einfach beim Bestellen des Taxis die Option "Bezahlen per App" auswählen und die Fahrt am Ende per App bezahlen. Schon ist die gute Tat vollbracht.

Egal ob kurze oder lange Strecke, ob Stadtfahrt oder zum Flughafen, mit mytaxi lässt sich jederzeit einfach und bequem per App bezahlen. Interessierte Nutzer können sich die mytaxi App kostenlos in einem der App Stores (iOS, Android) herunterladen. Nach der Registrierung besteht die Möglichkeit ein Zahlungsmittel (Paypal Account, Kreditkarte) zu hinterlegen. Mit nur einem Klick auf den Touchscreen bestellen Nutzer anschließend ein mytaxi. Direkt nach der Fahrt wird die Rechnung automatisch via Email zugestellt.

mytaxi ist ein Produkt der Intelligent Apps GmbH und wurde im Juni 2009 ins Leben gerufen. Das Hamburger Start-up ist Pionier und Marktführer und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Spanien, Polen, Italien, Schweden, UK, Irland und Portugal. Die mehrfach ausgezeichnete Taxibestell-App lebt von der Idee, eine direkte Verbindung zwischen dem Taxifahrer und dem Fahrgast herzustellen, um beiden Seiten eine zeitgemäße Alternative im Bestellprozess anzubieten. Die App wurde über 10 Millionen Mal heruntergeladen und ist in über 50 Städten in 9 Ländern mit über 100.000 angeschlossenen Taxis verfügbar. Seit September 2014 ist mytaxi eine Tochtergesellschaft der Daimler AG. Im Juli 2016 schloss sich mytaxi mit der in England und Irland führenden Taxi-App Hailo zum größten App-basierten Taxivermittler Europas zusammen. Ein wegweisender Schritt, um die Vision, Europas größte und erfolgreichste Taxi-App zu sein, verwirklichen zu können. Weitere Informationen auf www.mytaxi.com

