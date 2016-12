EANS-Stimmrechte: Wiener Privatbank SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Wiener Privatbank SE - juristische Person

Wien, 14. Dezember 2016. Mitteilung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG:

Die Kerbler Holding (FN 149645h) sowie die K5 Beteiligungs GmbH (FN 312844s) und die mit diesen gemeinsam vorgehenden Rechtsträger haben der Wiener Privatbank SE am heutigen Tag gem. § 91 BörseG mitgeteilt, dass die am 17.11.2016 mit ERGO Versicherung Aktiengesellschaft abgeschlossenen Aktienkaufverträge über den Erwerb von je Stück 100.740 Aktien an der Wiener Privatbank SE, somit über insgesamt Stück 201.480 Aktien an der Wiener Privatbank SE planmäßig mit 14.12.2016 durchgeführt worden sind, sodass diese zusätzliche Aktien im Gesamtanteil von 4,71 % des Grundkapitals der Gesellschaft mit Wirkung zum 14.12.2016 erworben haben.

An den oben genannten Rechtsträgern ist die K5 Privatstiftung, FN 165016x jeweils als Mehrheitsgesellschafterin beteiligt. Zusammengerechnet verfügt die K5 Privatstiftung per 17.11.2016 über ihre Beteiligungen an der Kerbler Holding GmbH sowie der K5 Beteiligungs GmbH indirekt über insgesamt 1.569.123 Stück Aktien an der Wiener Privatbank SE, das sind 36,70 % vom Grundkapital der Wiener Privatbank SE. Die K5 Privatstiftung gibt hiermit bekannt, dass ihre Beteiligung somit den meldepflichtigen Schwellenwert von 35 % überschreitet.

Ferner wird iSv § 92 Z 7 BörseG mitgeteilt, dass die K5 Privatstiftung (FN 165016x), die K5 Beteiligungs GmbH (FN 312844s), die Kerbler Holding GmbH (FN 49645h), die Kowar KG (FN 173771x), die J.K. Beteiligungs GmbH (FN 360667v), die Sonne Privatstiftung (FN 172306t), die TOEM GmbH (FN 374509z) sowie die Herren Günter Kerbler, Mag. Johann Kowar und Dr. Helmut Hardt als gemeinsam vorgehende Rechtsträger bekannt geben, dass nun nach Durchführung des Erwerbes von insgesamt 201.480 Aktien durch die K5 Beteiligungs GmbH und die Kerbler Holding GmbH ihre gemeinsame Beteiligung an der Wiener Privatbank SE auf insgesamt 3.364.260 Stück Aktien (das sind 78,68 % vom Grundkapital) ansteigen und damit der meldepflichtige Schwellenwert von 75 % vom Grundkapital überschritten wird.

Parallel dazu hat ERGO Versicherung Aktiengesellschaft der Wiener Privatbank SE am heutigen Tag gemäß § 91 BörseG mitgeteilt, dass diese nach Durchführung der mit Kerbler Holding GmbH und K5 Beteiligungs GmbH abgeschlossenen Aktienkaufverträge über keine Aktien an der Wiener Privatbank SE mehr verfügt, sodass ERGO Versicherung Aktiengesellschaft die Beteiligungsschwelle von 4% des Grundkapitals der Gesellschaft unterschreitet.

