Jack Radics neue Single "Love Is" in den DRT Independent Charts vertreten

New York (ots/PRNewswire) - Love Is, die erste Single des neuen Albums The Watershed des mit Platin ausgezeichneten Musikers Jack Radics, ist wenige Wochen nach der Veröffentlichung in den Top 25 der Independent Singles Chart des DRT (Digital Radio Tracker) vertreten.

In der Woche, die am 10. Dezember endete, stieg Love Is auf Nummer 25 der Top 125 Indie Singles Chart von DRT auf und erhält weiterhin hervorragende Kritiken und solide Radiopräsenz in Mainstream-Sendern in den USA.

Die Single ist zudem in den Top 100 der DRT Mainstream Singles Chart vertreten und belegte in dieser Woche Platz 82.

Die Single, die Jack Radics geschrieben, komponiert und produziert hat, wurde auf seinem Label Sound Faculty veröffentlicht.

Der Song zeigt Jack Radics elegante Stimme zusammen mit Upbeat-Pop und Rhythm and Blues, die seinen Ruf als echter Crossover-Musiker geformt haben, der bei einem breit gefächerten Publikum ankommt, das mehrere Generationen überspannt.

Das Musikvideo zum Song wurde in Atlanta unter Regie des preisgekrönten Filmemachers James Thayer gedreht und erhielt auf Music Choice und weiteren Websites, die sich mit Musik befassen, großes Lob.

Jack Radics stellt The Watershed am 4. November im Rahmen einer glanzvollen Veranstaltung in den Bassmint Production Studios in Atlanta vor. Gastredner Jewel Scott, jamaikanischer Honorarkonsul in Georgia, pries Jack Radics als Juwel Jamaikas.

Jack Radics wird in Kürze erwartungsgemäß auf eine große US-Tour gehen, um für das Album zu werden.

