Unabhängige Podcaster können mit Werbung Geld verdienen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Podomatic und AdvertiseCast haben sich zusammengetan, damit unabhängige Podcaster die Möglichkeit haben, Geld mit Anzeigen zu verdienen.

Podomatic, die Podcasting-Plattform und größte Community der unabhängigen Podcaster, hat sich mit dem Werbemarktplatz AdvertiseCast zusammengetan, um Podcastern größere Ertragschancen durch Unternehmen und Marken zu erschließen, die im Podcasting, das an Popularität als Werbeträger weiter zunimmt, nach Werbemöglichkeiten suchen.

Viele der Podcaster sind unabhängige Ersteller, die über Leidenschaft und Können verfügen und gerne mit Anzeigen Geld verdienen würden, aber häufig von den Werbefirmen oder größeren Marken nicht in Betracht gezogen werden, da kleinere Podcaster nicht über eine große Anhängerschaft verfügen. Gleichzeitig können sich kleinere Unternehmen und Marken oft nicht die von großen nationalen Marken oder Agenturen geforderten Anzeigenpreise leisten. Die Partnerschaft von Podomatic und AdvertiseCast fokussiert sich auf unabhängige Podcaster und schafft einen Marktplatz für Werbetreibende, um Anzeigen in unabhängigen Podcasts zu platzieren. Das Publikum von Podcasts ist, im Gegensatz zu anderen Medienarten, aufgrund der engen Bindung zwischen Podcaster und Hörerschaft durch Werbung im Podcast eher zu einer Kaufentscheidung bewegt.

"Die Partnerschaft von Podomatic mit AdvertiseCast ist genau das, worauf die Branche und die kleinen, unabhängigen Podcaster gewartet haben", erklärte Sloan Wilson, Leiter des Bereichs Partnerships bei Podomatic. "Es wurde langsam auch Zeit dafür. Viele der unabhängigen Podcaster sind von Werbeagenturen frustriert, die die Chance und die besondere Beziehung, die zwischen Podcastern und ihren Zuhörern besteht, nicht begriffen haben".

Die Podcaster können sich Podomatic unter www.Podomatic.com anschließen und ihr Profil für Werbetreibende erstellen, um Anzeigen zu platzieren. Die Aufnahme in die Liste ist kostenlos und nimmt knapp 10 Minuten in Anspruch. Podcaster erhalten zudem einen großen Prozentsatz der Einnahmen aus den Anzeigen - 80% der Einnahmen aus der Werbung gehen an den Podcaster.

"Wir sind sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit Podomatic. Sie haben die weltweit größte Gemeinschaft von unabhängigen Podcastern, und wir fühlen uns geehrt, dass sie sich für uns als Werbepartner entschieden haben. Wir freuen uns, dazu beitragen zu können, dass die Podomatic-Kunden Sponsoren für ihre Sendungen finden". - Trevr Smithlin, Gründer und CEO von AdvertiseCast

Podomatic ist ein global führender Anbieter von Publishing- und Hosting-Services für Podcaster. Als weltweit größte Gemeinschaft von unabhängigen Podcastern hat Podomatic das zentrale Anliegen, die besten Werkzeuge zu entwickeln und die beste Plattform aufzubauen, um zum Erfolg der Podcaster beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Podomatic.com.

