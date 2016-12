FPÖ: Belakowitsch-Jenewein: Zielsteuerungsgesetz ist rot-schwarzer Anschlag auf das österreichische Gesundheitswesen

Regierung etabliert Zwangsverwaltung der Sozialversicherungsfunktionäre im Gesundheitswesen

Wien (OTS) - „Die heute im Nationalrat zur Beschlussfassung kommende Erweiterung des sogenannten Zielsteuerungsgesetzes ist ein rot-schwarzer Anschlag auf das österreichische Gesundheitswesen. SPÖ und ÖVP wollen den niedergelassenen Bereich im Gesundheitswesen offenbar zerschlagen. Damit haben sich offensichtlich die ideologischen Hardliner im Gesundheitsministerium und in der Sozialversicherung, namentlich Hauptverbandsgeneraldirektor Josef Propst, durchgesetzt. Auf der Strecke bleiben die Patientenversorgung – viele werden in Zukunft keinen Arzt ihres Vertrauens mehr haben – und eine gewachsene Struktur im Gesundheitswesen, denn das bewährte System der Hausärzte soll heruntergefahren werden“, kritisierte heute die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses und FPÖ-Gesundheitssprecherin, NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein.

Als Vorwand für die Zerschlagung der gewachsenen Strukturen im Gesundheitssystem und für die Etablierung einer Zwangsverwaltung der Sozialversicherungsfunktionäre im Gesundheitswesen müsse der Mangel an Hausärzten mit Kassenvertrag herhalten. Es stimme, dass Hausärzte vielfach keine Nachfolger fänden, die Ursache dafür sei eine Kombination aus immer weniger und immer schlechter werdenden Kassenverträgen, überbordender Bürokratie und Schikanen – Stichwort Mystery-Shopping. Statt hier den Hebel anzusetzen und die Ursachen für den Ärztemangel zu beheben, montiere die Regierung aber lieber gleich einen ganzen Berufsstand ab. Denn der Hintergrund der Reform sei nicht die Sorge um die Patientenversorgung – diese könnte man durch eine Stärkung der bewährten Strukturen sicherstellen, durch bessere und mehr Kassenverträge, durch die Möglichkeit, dass Ärzte auch Ärzte anstellen dürfen, durch einen Bürokratieabbau etc.

Der SPÖ sei der Freie Beruf des Arztes aus ideologischen Gründen ein Dorn im Auge, man wolle stattdessen ein DDR-System implantieren. Die Sozialversicherungen wollten Kosten – am falschen Platz – sparen, ein angestellter Arzt in einem Primary Health Care-Zentrum sei leichter an die kurze Leine zu nehmen, sein Arbeitgeber seien letztlich die Sozialversicherungsfunktionäre, die ihm dann auch vorschreiben könnten, welche Behandlung man für einen Patienten zu finanzieren bereit sei und welche nicht. „Und wer weiß, mit welcher Macht der Hauptverband ausgestattet ist, kann sich ausmalen, dass von den in Aussicht gestellten ‚Varianten‘ der Ausgestaltung bzw. Umsetzung nichts übrigbleiben wird. Das ist reine Augenauswischerei“, so Belakowitsch-Jenewein.

