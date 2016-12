Casinos Austria: HV genehmigt Einstieg von Novomatic

Beschluss über Verlängerung von Vorstandsverträgen auf Aufsichtsratssitzung im März 2017 vertagt

Wien (OTS) - Am 14. Dezember 2016 fanden zwei wichtige Sitzungen zur Zukunft der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe statt. Die MTB Privatstiftung, 17,2 Prozent Aktionärin der Casinos Austria AG, hatte eine außerordentliche Hauptversammlung beantragt, um die Genehmigung der Aktionäre zur Übertragung ihrer Aktien der Casinos Austria AG an die Novomatic AG zu erwirken. Die Aktionäre hatten der Übertragung bereits in einer Hauptversammlung am 5.10.2015, allerdings nur unter aufschiebenden Bedingungen, unter anderem der Erfüllung regulatorischer und fusionskontrollrechtlicher Voraussetzungen, zugestimmt.

Im Laufe der vergangenen Monate wurden diese Bedingungen sukzessive abgearbeitet. 17,2 Prozent der Aktien liegen unter der fusionskontrollrechtlichen Schwelle. Daher hat die Hauptversammlung der Casinos Austria AG in ihrer Sitzung am 14. Dezember 2016 die Übertragung der Aktien von der MTB Privatstiftung an die Novomatic AG genehmigt. Damit ist der Weg für die Novomatic AG frei, diese rund 17,2 Prozent der Aktien an der Casinos Austria AG zu erwerben.

Die bereits seit über einem Jahr bestehende indirekte Beteiligung von 23,11 Prozent an der Österreichischen Lotterien GmbH hat die Novomatic AG im Vorfeld des Casinos-Einstieges aufgrund der fusionskontrollrechtlichen Bestimmungen vorsorglich halbiert und insgesamt (indirekt) 11,56 Prozent an die zur tschechischen Sazka Group gehörende Austrian Gaming Holding a.s. verkauft und abgetreten. Die Übertragung dieser 17,2 Prozent der Aktien unterliegt damit nicht der österreichischen Fusionskontrolle.

Im Lichte dieser Änderung in der Aktionärsstruktur hat der Aufsichtsrat der Casinos Austria AG einen anderen Tagesordnungspunkt auf einen Zeitpunkt nach der ordentlichen HV im März 2017 vertagt:

die anstehende Verlängerung der Vorstandsverträge von Generaldirektor Dr. Karl Stoss und Vorstandsdirektor KR Mag. Dietmar Hoscher. Beide Verträge laufen derzeit noch bis Ende 2017; eine Vertragsklausel sieht vor, dass es ein Jahr vor dem Auslaufen Gespräche über eine allfällige Verlängerung geben muss. Der Präsident des Aufsichtsrates, Generaldirektor Dr. Walter Rothensteiner, dazu: „Es war geboten, das Thema der Vorstandsverträge erst nach der HV im Frühjahr 2017 zu behandeln, wenn die wesentlichen Entscheidungen zur Eigentümerstruktur bereits gefallen sind.“

Generaldirektor Stoss dazu in einer ersten Reaktion: „Ich kann durchaus nachvollziehen, dass der Aufsichtsrat die beiden Themen auch zeitlich getrennt behandeln und zunächst die Eigentümerfrage näher geklärt haben möchte. Ich bin zuversichtlich, dass in der Sitzung Ende März 2017 eine gute und tragfähige Lösung geschaffen wird.“

Die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe hat im Geschäftsjahr 2015 bei einem Umsatz von 3,6 Milliarden Euro ein Betriebsergebnis von 100,45 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist ein Plus von 45 Prozent gegenüber dem Jahr davor und stellt einen historischen Höchstwert in der fast 50jährigen Unternehmensgeschichte dar. Für 2016 prognostiziert Generaldirektor Dr. Karl Stoss „auf Basis signifikanter Verbesserungen in nahezu allen Geschäftsbereichen eine abermalige Ergebnissteigerung um über 25 Prozent.“

