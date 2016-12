Bures: Zivilschutzverbände sind auf der Höhe der Zeit

Österreichischer Zivilschutzverband präsentiert seine Leistungen im Parlament

Wien (PK) - Nationalratspräsidentin Doris Bures lud heute gemeinsam mit dem Österreichischen Zivilschutzverband zur Leistungspräsentation der österreichischen Zivilschutzverbände in die Säulenhalle des Parlaments. Die österreichischen Zivilschutzverbände, Polizei und Innenministerium präsentieren einen Tag lang ihre unterschiedlichen Aufgaben.

"Wer vorsorgt ist der Herr des Tages", sagte Nationalratspräsidentin Doris Bures in Anlehnung an Goethe und hob die wichtige Bedeutung der Zivilschutzverbände für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung hervor. Sie bedankte sich bei den Organisationen besonders für die Aufklärungsarbeit. "Die Aufgaben im Zivilschutz haben sich stark verändert und die Zivilschutzverbände beweisen immer wieder, dass sie auf der Höhe der Zeit sind", so Bures. Der Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbands und Nationalratsabgeordneter Johann Rädler wünschte sich für das kommende Jahr, dass der Zivilschutz auch ein Schwerpunkt in den Kindergärten werde und verwies etwa auf die Kindersicherheitsolympiade.

Auf insgesamt elf Ständen informierten die Zivilschutzverbände der neun Bundesländer, der österreichische Zivilschutzverband, das Innenministerium und die Polizei aktuelle Aufgaben und ihre Leistungen im Zivilschutz. Neben der Aufklärungsarbeit unter anderem im Strahlenschutz, bei Stromausfällen oder in der Bevorratung, wurden auch aktuelle Themen, wie Internetsicherheit, oder neueste Technologien, wie Drohnen für Katastropheneinsätze, präsentiert. Die Schauspielerin Sabine Petzl führte durch die Veranstaltung, der burgenländische Frauenchor "Tontauben" begleitete mit weihnachtlicher Musik. (Schluss) see

HINWEIS: Fotos der Veranstaltung finden sich auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV

