Nationalrat – Spindelberger: „Ein Nein zur Gesundheitsreform ist kein Lösungsansatz“

SPÖ-Gesundheitssprecher kritisiert Ärztekammer für Verbreitung von Unwahrheiten – Bis 2021 massive Steigerung der Ausgaben für Verbesserung des Gesundheitssystems

Wien (OTS/SK) - In der Nationalratssitzung am Mittwoch hat SPÖ-Gesundheitssprecher Erwin Spindelberger die Qualität der künftigen Maßnahmen im Gesundheitssystem bekräftigt. „In den nächsten fünf Jahren werden wir 4,6 Milliarden Euro mehr für Verbesserungen des österreichischen Gesundheitssystems ausgeben“, stellte Spindelberger klar und zeigte sich unverständlich gegenüber der Kritik an der Gesundheitsreform durch die Ärztekammer. ****

„Die Ärztekammer verbreitet tagtäglich Falschmeldungen, die Patientinnen und Patienten massiv verunsichern“, erklärte der SPÖ-Gesundheitssprecher. So sei der Vorwurf, dass das heimische Gesundheitssystem ‚totgespart‘ werde, schlicht und ergreifend falsch. Der SPÖ-Gesundheitssprecher verwies dabei auf die Steigerung der budgetären Ausgaben bis 2021 um 4,6 Milliarden Euro.

Hausärzte werden nicht abgeschafft

Ebenso sei es unwahr, dass mit der Gesundheitsreform die HausärztInnen abgeschafft werden sollen, betonte Spindelberger. „Auch in Zukunft werden unsere Hausärztinnen und Hausärzte eine ganz bedeutende Rolle einnehmen“, stellte der SPÖ-Gesundheitssprecher klar. Durch die neuen wohnortnahen Versorgungsstrukturen wird die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Medizinberufen gestärkt und mehr Zeit für individuelle Betreuung von PatientInnen ermöglicht, so Spindelberger.

Außerdem wird man weiterhin frei wählen können, welche ÄrztInnen aufgesucht werden, bekräftigte der SPÖ-Gesundheitssprecher. „Wir brauchen diese Wahlfreiheit, weil es wichtig ist, dass Patientinnen und Patienten ihren Ärztinnen und Ärzten vertrauen“, stellte Spindelberger fest. Die Ärztekammer muss in Zukunft die „Interessen der PatientInnen in den Mittelpunkt stellen“, anstatt nur zu blockieren, „denn ein Nein zur Gesundheitsreform ist kein Lösungsansatz“, so der SPÖ-Gesundheitssprecher. (Schluss) jb/mr/gd/mp

