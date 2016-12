Drei startet 3TV. Kabel-Fernsehen ohne Kabel, Antenne oder Receiver.

- 3CEO Jan Trionow: „Österreich-Premiere für Fernsehen der Zukunft.“

- Neue 3TV-App mit 40 Sendern auf Samsung Smart-TVs, Amazon FireTV, AppleTV und Google Chromecast.

- Alle Sendungen auf Wunsch bis zu 7 Tage nachträglich abrufbar.

- 51 Prozent der österreichischen TV-Geräte bereits online.



Drei kommt mit einem neuen TV-Angebot auf den Fernseh-Schirm: Als erster reiner Mobilfunkanbieter des Landes ergänzt Drei sein Angebot um österreichweites Kabel-TV. Allerdings funktioniert 3TV ohne physischen Kabel-Anschluss, ohne Antenne oder Receiver und ist sowohl am Fernseher als auch am Notebook, Tablet oder Smartphone verfügbar. Voraussetzung für den Empfang ist, dass das jeweilige Gerät mit dem Internet verbunden ist und die Möglichkeit besitzt, die 3TV-App zu installieren. Laut einer aktuellen Markterhebung von marketmind besitzt bereits mehr als die Hälfte aller österreichischen Haushalte ein solches Internet- oder App-fähiges TV-Gerät.

Jan Trionow, CEO von Drei: „Apps sind die Zukunft des Fernsehens. Mit 3TV feiert das Fernsehen der Zukunft seine Premiere in Österreich. Wir sind angetreten, unseren Kunden den direktesten Zugang zur digitalen Welt zur Verfügung zu stellen. Wie Musik-Streaming ist auch digitales Fernsehen aus dieser Welt nicht mehr wegzudenken.“



Erste TV-App für alle gängigen Plattformen. Für alle 3Kunden im ersten Monat gratis.



Als erste TV-Applikation in Österreich steht 3TV auf allen gängigen Smart-TV-Geräten zur Verfügung sowie auf Amazon FireTV, AppleTV, Google Chromecast und in den App-Stores von Apple und Google zum Download. Zum Start umfasst das neue 3TV-Paket 40 Sender, 7 davon in HD-Qualität. Mit 3TV können Kunden auf Wunsch alle TV-Sender 7 Tage aufzeichnen und die Inhalte auf allen unterstützten Endgeräten beliebig oft abrufen. Mit einem Account ist die Nutzung auf zwei Geräten parallel möglich.

„Mit 3TV kann jeder jederzeit und überall fernsehen“, erklärt 3CCO Rudolf Schrefl. Im ersten Monat ist die 3TV-App gratis nutzbar. Danach kostet das Angebot monatlich 7,90 Euro.

Der Benutzer muss zum Start Vertrags- oder Wertkarten-Kunde bei Drei sein, um die 3TV-App über sein Handy zu aktivieren. Eine Internet-Anbindung des Fernsehers ist aber über alle anderen Netze möglich, etwa über Festnetzinternet oder WLAN.

3TV auf allen Samsung TIZEN Smart-TVs.



Noch im Dezember startet die Kooperation von Drei und dem führenden Smart-TV-Hersteller Samsung. 3TV ist ab 24.12. auf allen TIZEN Smart-TVs verfügbar. Diese Lösung wurde in Kooperation mit der Wiener Digitalagentur bitsfabrik entwickelt. „Samsung SUHD TVs mit Quantum Dot Color-Technologie zeichnen sich nicht nur durch herausragende Bildqualität aus, sondern ermöglichen dank der TIZEN Smart-TV-Oberfläche einen maßgeschneiderten Medienkonsum. Diese Plattform ist nicht nur für Endkunden höchst bedienerfreundlich, sondern auch für Partner anpassbar. Wir freuen uns, dass Drei sich dies zunutze macht und gemeinsam mit uns in Österreich die erste Smart-TV-App eines Netzbetreibers lanciert“, erklärt Martin Wallner, Vice President Sales, Samsung Electronics Austria GmbH. „Und nachdem von den 2016 in Österreich rund 800.000 verkauften Fernsehern etwa 80 Prozent Smart-TVs sind, an denen Samsung einen Marktanteil von über 40 Prozent hat, ist die kritische Masse für eine schnelle Verbreitung auch gegeben.“

3Netz schon heute eines der größten Videonetzwerke Österreichs.



Ein TV-Stream in HD-Qualität erfordert eine Übertragungsrate von rund 4 Mbit/s. Drei erreicht laut RTR mit LTE aktuell durchschnittlich 42 Mbit/s und betreibt mit einer Netzabdeckung von 98 Prozent das größte LTE-Netz Österreichs. Erst im jüngsten Netztest des deutschen Fachmagazins „Connect“ hat das LTE-Netz von Drei erneut die Kategorie Daten gewonnen.

„Connect“ testete unter anderem auch die erreichbare Videoauflösung von YouTube-Videos. „Auch hier haben wir mit unserem Netz Spitzenwerte erzielt“, so Trionow. Schon jetzt wird mehr als die Hälfte des gesamten Datenverkehrs im Netz von Drei durch Internet-Video- und Online-TV-Dienste generiert. In den Spitzenzeiten zwischen 20 und 21 Uhr überträgt Drei über 160 Gigabit pro Sekunde. „Das Netz von Drei ist damit bereits heute eines der größten Videonetzwerke in Österreich und auf großflächiges Fernsehen in HD-Qualität vorbereitet. Mit dem weiteren Roll-Out von Technologien wie LTE-Advanced und Pre5G machen wir unser Netz jetzt schon fit für künftige Herausforderungen wie 4K-Fernsehen und Virtual Reality“, betont Trionow.



Marketmind: Jeder Dritte nutzt Video-Apps, jeder vierte Zusatzgeräte.



Laut einer aktuellen Marktanalyse von marketmind, bei der im November 2016 mehr als 800 österreichische Haushalte befragt wurden, verfügen heute schon 51 Prozent der österreichischen Haushalte über zumindest ein TV-Gerät, das mit dem Internet verbunden ist und über das Apps verwendet werden können. Etwas über ein Drittel nutzt bereits die damit verbundenen Möglichkeiten.

9 von 10 Befragten empfangen laut Umfrage in ihrem Haushalt noch „klassisches“ lineares Fernsehen. Täglich verbringen die Österreicherinnen und Österreicher demnach 188 Minuten vor ihrem TV-Gerät, 120 Minuten davon mit traditionellem Fernsehen. Gleichzeitig greifen die Leute aber immer mehr auf Streaming-Plattformen, auf Mediatheken der TV-Sender oder ihren eigenen digitalen TV-Rekorder zu.

Bereits jeder Vierte nutzt digitale Zusatzgeräte mit TV-Abo. Angeführt wird diese Liste aktuell von Amazon FireTV-Geräten, die 12,2 Prozent der Haushalte im Einsatz haben, gefolgt von AppleTV (4,7 Prozent) und Google Chrome (3,7 Prozent). In der Altersgruppe der 16-29 Jährigen nutzt über ein Drittel der Befragten zum Fernsehen bereits den Laptop; etwas unter 30 Prozent auch ihr Smartphone. Unter den Jungen sehen bereits 41 Prozent unterwegs fern.

„Immer mehr Leute wollen selbst entscheiden, wann und wo sie ihre Lieblingssendungen sehen. Dem tragen wir mit 3TV Rechnung“, so 3CEO Trionow.

Über Drei:



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2016 einen Umsatz von 373 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, MobileTV, Film- und Musik-Diensten für das Smartphone. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das größte LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größten Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2016).

