Weihnachten auf Pump?

Alle Jahre wieder.... leuchten die Weihnachtsgeschenke unterm Christbaum um die Wette. Wer bekommt am meisten, wer das größte Geschenk, wer das teuerste?

Linz (OTS) - Jeder zweite Österreicher hat Privat- bzw. Konsumschulden, das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Und niedrige Zinsen verlocken viele Bürger zu noch höheren Schulden. Das Marktforschungsinstitut TNS hat errechnet, dass 12% der ÖsterreicherInnen Konsumkredite von 20.000 bis 50.000 Euro haben. Wer sich verschuldet, fühlt sich dabei aber nicht wohl. Das geben über die Hälfte der Befragten an.

Die privaten Schulden sind in der Altersgruppe der 20 bis 30 Jährigen sowie der 40 bis 50 Jährigen überrepräsentiert. Schulden werden schon in jungen Jahren gemacht und lange Jahre mitgeschleppt.

„Das Verhalten im Umgang mit Geld muss schon früh gelernt werden, um sorglosen und übermäßigen Ausgaben vorzubeugen“, sagt Andreas Fellner, Vorstand der Partner Bank.

Partner Bank fördert Finanzwissen

„Deshalb sind Bankwesen und Finanzdienstleister aufgerufen, das allgemeine Finanzwissen zu fördern“, so Andreas Fellner.

„Anlaufstelle Nummer 1, geht’s ums Geld und seinen gekonnten Umgang damit, sind immer noch die Erwachsenen im unmittelbaren Umfeld junger Menschen,“ stellt Fellner fest. Die Partner Bank spricht daher gezielt diese Vorbildfunktion in Beratungsgesprächen mit den Finanzdienstleistern an, damit diese ihre Kunden bezüglich der Zukunftssicherung fundiert beraten können.

Kindern zeigen, wie gespart wird

„Dass das Christkind nicht alle Wünsche erfüllen kann, muss auch gelernt sein. Kindern muss zugänglich gemacht werden, woher das Geld kommt und dass man für einen größeren Wunsch eine ganze Zeit sparen muss. Denn auch in Zeiten der Null-Zins-Landschaft kann man mit intelligenten Ansparplänen und leistbaren monatlichen Beträgen auf längere Zeit gesehen, Renditen erzielen. Beharrlichkeit im Ansparen bringt Zinsen jenseits jener des heutigen Sparbüchls“, sagt Andreas Fellner.

Kleine Geschenke machen kein schlechtes Gewissen

„Kinder sind oft auch mit kleinen Geschenken zufrieden. Auch wenn in der heutigen Zeit das modernste Handy, das Hype Notebook, die aktuellste Spielekonsole, etc. dazugehören, muss es nicht immer die teuerste Variante sein“, so Andreas Fellner, Vorstand der Partner Bank.

Mit einigen Tipps kann Weihnachten für und mit Kindern ein Fest der Freude werden – auch ohne Schulden.

1. Ein Budget für die Weihnachtseinkäufe festlegen

Mit diesem Trick verhindern sie, dass es nach den Feiertage zu unliebsamen Überraschungen auf dem Konto kommt, die sie unter Umständen noch lange ins neue Jahr hinein beschäftigen.

2. Sinnvoll Schenken

Kinder freuen sich über viele Päckchen unter dem Weihnachtsbaum, die sie am Heiligen Abend auspacken können. Ein Hauptgeschenk und einige kleinere Nebengeschenke (und das kann zum Beispiel auch schön verpackte Schokolade sein) sind sinnvoller, als viele teure Geschenke, die sich gegenseitig übertrumpfen und einige Zeit später ja doch wieder ungenutzt im Kinderzimmer verstaut werden.

3. Wunschlisten beschränken

Kinder sind sehr fantasiereich, was die Wunschlisten ans Christkind betrifft. Eltern sollten ihren Kindern erklären und veranschaulichen, wie lange man für ein teures Geschenk arbeiten muss und gemeinsam den Wunschzettel auf Leistbares kürzen.

4. Zeit und Abenteuer schenken

Gemeinsam basteln, einen Ausflug machen, ein gemeinsames Erlebnis, bei dem die Familie Zeit miteinander verbringt, ist oft ein schöneres Geschenk, als jene, die man mit Geld kaufen kann.

Über die Partner Bank:

Die Partner Bank ist eine Vorsorgebank. Sie ist darauf spezialisiert, in Partnerschaft mit unabhängigen Vermögensberatern und Finanzdienstleistern, Menschen bei ihrer Finanzplanung und beim Aufbau ihrer Vorsorge mit Qualitätsaktien, Elitefonds, erstklassigen Anleihen, Festgeld und Gold zu beraten und zu begleiten. Zudem bietet die Partner Bank auch Vermögensverwaltung mit ETFs an.

