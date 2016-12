Spindelberger erfreut über gesicherte Krankenversicherung für MindestsicherungsbezieherInnen

Bundesregierung übernimmt Verantwortung; Neuregelung soll am 1. Jänner 2017 in Kraft treten

Wien (OTS/SK) - Im heutigen Hauptausschuss wurden die Rahmenbedingungen für die Krankenversicherung von MindestsicherungsbezieherInnen durch die Novellierung einer Verordnung neu geregelt. Hintergrund ist die fehlende bundesweite Einigung zur Handhabung der Mindestsicherung. So wird weiterhin sichergestellt, dass MindestsicherungsbezieherInnen krankenversichert sind. „Die Bundesregierung übernimmt hier Verantwortung und steht an der Seite der Betroffenen. Für uns ist es selbstverständlich, dass MindestsicherungsbezieherInnen krankenversichert sind“, machte SPÖ-Gesundheitssprecher Erwin Spindelberger deutlich. „Die Neuregelung soll mit 1. Jänner 2017 in Kraft treten. Für die BezieherInnen ändert sich im ihrem Alltag nichts“, erklärt Spindelberger. ****

Alle BezieherInnen einer Leistung aus der Mindestsicherung nach den Mindestsicherungs- oder Sozialhilfegesetzen der Länder sind weiterhin krankenversichert und können auch in der Weihnachtszeit bzw. im neuen Jahr ohne Existenzängste ärztliche Hilfe aufsuchen.

Bisher waren BezieherInnen aufgrund einer 15a-Vereinbarung im Rahmen des ASVG krankenversichert. Da diese Vereinbarung ausläuft und keine Einigung mit dem Koalitionspartner gefunden werden konnte, sichert nun eine Novelle der bestehenden Verordnung durch Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, dass MindestsicherungsbezieherInnen in den kommenden zwei Jahren krankenversichert sind. (Schluss) bj/kg/mp

