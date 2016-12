Nationalrat – Katzian: Technischer Fortschritt muss mit sozialem Fortschritt einhergehen

Auseinandersetzung um gerechte Verteilung der Arbeit - Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualifikationen von ArbeitnehmerInnen wichtig

Wien (OTS/SK) - Die Digitalisierung werde viele Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes verändern, so SPÖ-Abgeordneter Wolfgang Katzian heute, Mittwoch, im Nationalrat. „Die Wertschöpfungskette wird sich verändern, Branchengrenzen werden erodieren. Das hat weitreichende Folgen für die jeweiligen Wirtschaftsbereiche, aber vor allem auch für die Arbeitswelt und für unser aller Zusammenleben insgesamt“, so Katzian. Dies fordere eine grundlegende Diskussion über unsere sozialen Sicherungsnetze der Zukunft. Katzian dankte in seinem Redebeitrag Bundesminister Jörg Leichtfried für sein Engagement in der Sache und für die Einrichtung der Plattform „Industrie 4.0“. ****

Der SPÖ-Abgeordnete zeichnete ein historisches Bild industrieller Revolutionen. „Der gemeinsame Nenner ist, dass all die großen Veränderungsprozesse immer mit technischem Fortschritt zu tun hatten. Immer war die Gesellschaft damit konfrontiert, auf diesen technischen Fortschritt reagieren zu müssen, weil man für die gleichen Tätigkeiten weniger menschliche Arbeitskraft benötigte. Solche Prozesse waren also immer auch Auseinandersetzungen um eine gerechte Verteilung der Arbeit.“

Jeder große Sprung in der technischen Entwicklung habe daher letztlich auch dazu geführt, dass es einen sozialen Fortschritt gab. Katzian: „Für mich ist auch heutzutage klar: Ein technischer Fortschritt ohne sozialen Fortschritt ist kein Fortschritt. Diese beiden Dinge müssen Hand in Hand gehen.“

Um dies sicherzustellen, bedürfe es mehrerer Maßnahmen: „Es geht um Qualifizierung. Es geht darum, jenen Menschen, die jetzt in Beschäftigung sind und eventuell ihren Job verlieren, präventiv zu helfen, sich neu orientieren zu können. Und wir müssen dafür sorgen, dass die ProfiteurInnen der Digitalisierung auch einen gerechten Beitrag zur Finanzierung unserer Sozialsysteme leisten.“ Am Ende des Tages müsse sich nämlich das Leben der Menschen verbessern, so Katzian. Die Basis dafür seien „ein Arbeitsplatz und ein gutes Einkommen“. (Schluss) bj/pm/mp

