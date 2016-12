Golfen in Aphrodites Heimat

Paphos (ots) - Zypern, drittgrößte Insel des Mittelmeers, zählt mit vier 18-Loch-Championship-Golfplätzen insbesondere im Winter zu den interessantesten Nahzielen in Südeuropa. Mit milden Temperaturen um die 20 Grad, lockt die Sonneninsel neben ihren Golf-Anlagen in reizvoller Landschaft auch mit antiken Kulturschätzen und Traumhotels direkt am Meer - beste Voraussetzungen für einen erholsamen Golfurlaub.

Die Thanos Hotels Almyra und Annabelle im Hafenstädtchen Pafos, 2017 Kulturhauptstadt Europas, sind die idealen Domizile für Golfer an der malerischen Südwestküste Zyperns. In einem Radius von 22 km rings um die Fünf-Sterne-Hotels befinden sich vier Golfplätze von Weltklasse, darunter der Elea Golf Course, die neueste Anlage der Mittelmeerinsel. Nur etwa sieben Kilometer nordöstlich vom Designhotel Almyra und seinem Schwesterhotel Annabelle gelegen, wurde der 18-Loch-Meisterschaftsplatz vom englischen Profigolfer und Platzdesigner Sir Nick Faldo auf einer ehemaligen Johannisbrotbaum-Plantage angelegt. Schon die imponierende Lage mit Blick auf das Mittelmeer und die Altstadt von Pafos zeichnen ihn aus. Die makellos grünen Bahnen, auf denen man wie auf einem Teppich läuft, ziehen sich durch hügeliges Gelände an Olivenhainen vorbei. Breite Fairways, tiefe Bunker und große trickreiche Grüns mit Breaks gilt es zu bezwingen (www.eleaestate.com).

Die Golf-Packages des Almyra und des Annabelle bieten Gästen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis: bei einer Buchung von vier bzw. sechs Nächten ist die fünfte bzw. siebte Übernachtung kostenfrei. Halbpension, drei bzw. fünf Golfrunden sowie die Nutzung des Fitnesscenters, der Saunen und Dampfbäder des Almyraspa sind kostenfrei. Gäste der Luxushotels können im Rahmen des Golf-Arrangements (sieben Nächte) auf allen vier Plätzen spielen und sich so auf eine Golf-Safari zu den landschaftlich schönsten Standorten der Insel begeben. Fünf Nächte in einem Zimmer mit Meerblick ab 553 Euro pro Person.

Buchungen per Email: almyra @ thanoshotels.com, annabelle @ thanoshotels.com; oder über die Website:

www.thanoshotels.com

