Auswertungen leicht gemacht

NAVAX sorgt für tagesaktuelle Transparenz der Daten bei Expert Österreich mit Business Intelligence Lösung

Wien (OTS) - Expert Österreich, eine der weltweit größten Einkaufsgenossenschaften für Elektrofachhändler mit Sitz in Wels in Oberösterreich, stand vor der Herausforderung, eine zentrale Lagerplatzverwaltung einzuführen und mit sinnvollen Auswertungen zu kombinieren. Ziel war es, die heterogene Systemlandschaft von einer einzigen, einfach zu bedienenden, Unternehmensmanagementsoftware abzulösen, die Buchhaltung und Finanzen, Lieferketten und Betriebsabläufe verwaltet, Geschäftsprozesse automatisiert und einen Überblick über die Unternehmenskennzahlen bietet. Für die professionelle Umsetzung war ein erfahrener Implementierungspartner gefragt, den Expert in NAVAX, dem unabhängigen IT-Systemhaus, gefunden hat.

Übergreifendes Denken

Bei der Auswahl der passenden Softwarelösung fiel die Wahl auf Microsoft Dynamics NAV in Kombination mit QlikView und NAVAX, da das IT-Systemhaus nicht nur seit über 20 Jahren ein Spezialist bei der Umsetzung von ERP-Projekten ist, sondern auch von Anfang an die Integration einer Business Intelligence (BI) Lösung mitbedacht hat. Somit war das übergreifende Denken, die lokale Nähe zur Zentrale von Expert in Wels und das professionelle Verhalten ausschlaggebend. Im Vorfeld der Umsetzung wurden die Kernprozesse und -anforderungen gemeinsam analysiert, um so nah wie möglich am Standard der Lösungen zu bleiben. Die Stammdatenübernahme aus den Altsystemen und die Verbindung der verschiedenen Datenbasen waren zentrale Punkte bei der Umsetzung. Für das Reporting wurde QlikView eingesetzt. Mit der BI Lösung sind die Daten sofort verfügbar und interaktiv, bis auf Detailebene, auswertbar.

Flexible Analysen

Das BI Projekt startete mit einem Workshop und ersten, relevanten Auswertungen. Analysen aus den Bereichen Finanzbuchhaltung, Lager und Vertrieb ermöglichen der Geschäftsführung, jederzeit einen aktuellen Überblick zu erhalten sowie Trends abzuleiten. Im operativen Bereich werden Auswertungen als Steuerungstool eingesetzt.

Denn bei einem Zentrallager der Genossenschaft mit einer Größe von 3.000 m2 und 3.500 verschiedenen Elektronikprodukten gilt es, den Überblick zu behalten. Außerdem müssen die Statuten der Genossenschaft eingehalten werden. Die Lagerbewertung und -abwertung sind zentrale Bestandteile einer Genossenschaft und dementsprechend wichtig ist es, diese in den Auswertungen darzustellen. Das war eine technische Herausforderung, die aber dank einer individuellen Eigenentwicklung von NAVAX abgedeckt werden konnte. Auch die Integration der Altdaten wurde berücksichtigt, um die Jahre miteinander vergleichbar zu machen und auch grafisch darzustellen.

Einfachheit und Performance

Um noch übersichtlichere Auswertungen für die Geschäftsführung zu generieren, wurde 2015 das Management Dashboard ergänzt. 2016 erfolgte dann die Erweiterung mit einem dynamischen Ad hoc Dashboard, um ein einfaches Selfservice BI für die wichtigsten Kennzahlen zu ermöglichen. Eine hohe Aktualität der Daten – Neubeladung alle vier Stunden – erlaubt zeitnah auf Änderungen zu reagieren. Die optisch ansprechende Visualisierung hat nicht zuletzt zu einer hohen Akzeptanz des Tools bei den Anwendern beigetragen.

Folgeprojekte

Derzeit wird eine Multichannel-Strategie verfolgt. Das heißt, dass die Elektrofachhändler Nahversorger mit breitem Spektrum sein wollen und den on- und offline Kauf kombinieren - als Fachhändler mit Beratung. Das Angebot wird stetig erweitert und die Ausbaufähigkeit von QlikView ist dabei maßgeblich wichtig. Somit sind der Anwendung und den Auswertungen keine Grenzen gesetzt.

"Für uns war ein erfahrener Partner wichtig, der sich sowohl im ERP Bereich als auch in Business Intelligence Lösungen auskennt. Diesen langfristigen Partner haben wir in NAVAX gefunden, der uns von Anfang an kompetent und professionell beraten hat. Das Projektmanagement hat perfekt funktioniert, die Reaktionszeiten waren außergewöhnlich kurz und auch für individuelle Anforderungen wurden umgehend Lösungen gefunden. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem IT-Systemhaus, denn mit dem Essen kommt der Hunger und dieser ist bei uns noch lange nicht gestillt“, erklärt Thomas Wurm, Einkaufsleiter Expert Österreich.

"Mit Expert Österreich verbindet uns eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, die vor allem beim „go live“ im Oktober 2013 schlagend wurde. Die Kommandozentrale wurde bei Expert eingerichtet und hat einen nahtlosen Übergang in das Echtsystem ermöglicht. Der Weg der integrierten Lösung hat sich ausgezahlt, denn die ERP Lösung passt perfekt mit dem BI-Tool zusammen und davon profitieren alle: der Kunde, die Lieferanten und die Händler. Das wollen wir auch zukünftig weiter gemeinsam ausbauen“, ergänzt Oliver Krizek, Eigentümer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

