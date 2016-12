GrECo JLT setzt sich in Serbien an die Spitze

Zusammenschluss der drei Versicherungsmakler GrECo JLT, Auctor Sollers und Interisk

Wien (OTS) - Die GrECo JLT Gruppe, in 15 Märkten Ost- und Südosteuropas tätig, ist seit 2003 auch in Serbien aktiv. Dieser Tage wurde die Präsenz in Serbien - einem der wichtigsten Märkte der Region - durch einen Zusammenschluss noch deutlich verstärkt.

GrECo JLT hat die beiden lokalen Versicherungsmakler Auctor Sollers und Interisk erworben und wird diese in ihre serbische Gesellschaft einbringen. Die drei Firmen bündeln sowohl ihre Expertise als auch ihre Marktpräsenz und werden damit zum größten Makler in Serbien.

Das neue Unternehmen wird von Dušanka Talić, Eigentümerin und Gründerin von Interisk, geleitet. Auch die beiden Eigentümer von Auctor Sollers bleiben als Partner der Firmengruppe erhalten. „Das ist eine großartige Chance für unsere drei Gesellschaften. Ich freue mich, meine langjährige Marktkenntnis mit dem internationalen Know-how von GrECo JLT zu kombinieren.“ sagt Dušanka Talić.

Dušanka Talić ist seit acht Jahren in der Versicherungsbranche tätig, davor bekleidete sie verschiedene Funktionen in internationalen Unternehmen. 2010 gründete die serbische Managerin die Firma Interisk und entwickelte diese zu einem der größten Makler in Serbien.

Georg Winter, Vorstandsmitglied der GrECo JLT Gruppe in Österreich, ist stolz, dass „wir mit diesem Merger unsere Position in Südosteuropa festigen. Unser Ziel ist es, internationalen und lokalen Klienten in Serbien das beste Service, professionelles Risk Management und innovative Produkte anzubieten.“

GrECo JLT auf einen Blick

Die GrECo JLT Gruppe ist ein unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen, an der die Familie Neubrand 66,67 % der Anteile hält. Die britische JLT Gruppe (Jardine Lloyd Thompson Group plc) ist mit 20 % und die deutsche Ecclesia Gruppe mit 13,33 % beteiligt. Die GrECo JLT Gruppe hat ihren Hauptsitz in Wien und beschäftigt 790 Mitarbeiter in 54 Niederlassungen, davon rund 340 Mitarbeiter in Österreich. Die Gruppe ist seit 2003 in Serbien präsent, die neue Gesellschaft verwaltet ein Prämienvolumen von 12 Millionen EUR.

GrECo JLT bietet seinen Kunden individuelle Lösungen im Bereich Risiko- und Versicherungsmanagement an und ist in Österreich der führende Versicherungsmakler für die Industrie, den Handel, das Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Als Teil des JLT International Networks greift das Unternehmen auf ein weltweites Beratungs-Netzwerk zu.

