Wirecard übernimmt Zahlungsabwicklung und Risikomanagement für Holz-Richter Online-Shop Casando

Integration umfassender Payment-Dienstleistungen / Maßgeschneiderte Lösungen für sichere Bezahlung

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der international tätige Anbieter für Payment- und Internet-Technologie, übernimmt ab jetzt die Zahlungsabwicklung sowie das Risikomanagement für Casando, den Online-Shop der Holz-Richter GmbH. Wirecard integriert bei der europaweit agierende Holzhandlung somit eine große Bandbreite an Payment-Lösungen: globale Zahlungsabwicklung für alle gängigen lokalen und internationalen Bezahlverfahren, Kartenakzeptanz, alternative Zahlungslösungen sowie ein umfangreiches Risikomanagement inklusive Bonitätsabfrage mit dynamischer Kreditlimitsteuerung (über Wirecards Trust Evaluation Suite).

Die Holz-Richter GmbH zählt zu den größten und namhaftesten Holzhandlungen Europas. In ihrem Online-Shop bietet das Familienunternehmen eine Auswahl von mehr als 100.000 verschiedenen Holzfußböden, Türen, Terrassendielen, Gartenmöbeln, Grills, Sonnenschirmen, Arbeitsplatten und mehr.

Holz-Richter nutzt für Casando die Checkout Seamless Variante von Wirecard. Über die Schnittstelle werden alle gängigen Zahlungsmittel wie Visa, MasterCard, SEPA, SOFORT Überweisung, eps-Überweisung, iDEAL, PayPal, Vorkasse sowie die Zahlung auf Rechnung akzeptiert. Alle zahlungsrelevanten Eingabefelder sind dabei nahtlos in die Webshop-Oberfläche eingebunden. Darüber hinaus hat der Payment-Experte speziell für Holz-Richter ein technisches Feature für die Bezahlung per Vorkasse entwickelt: Dadurch erhält der Händler umgehend eine automatische Benachrichtigung, wenn das Geld des Käufers eingegangen ist und die Ware verschickt werden kann.

Marion Laewe, Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard, sagt:

"Es ist uns sehr wichtig, die individuellen Anforderungen jeder Branche zu verstehen, um die Vision des Händlers durch maßgeschneiderte Bezahllösungen zu unterstützen. Durch langjährige Erfahrung in der Verarbeitung und Auswertung von Transaktionen können wir die maximale Conversion Rate mit einer optimierten und intelligenten Risikomanagement-Lösung zur Verfügung stellen. Wir freuen uns, dass wir Holz-Richter mit unserer Expertise in diesem Marktsegment überzeugen konnten."

"Mit Wirecard haben wir einen professionellen Partner gefunden, der unseren hohen Ansprüchen gerecht wird. Als international tätiges Unternehmen steht für uns eine flexible und gleichzeitig sichere Bezahlung an erster Stelle. Mit den maßgeschneiderten Lösungen von Wirecard erhalten wir alles aus einer Hand - das schätzen wir sehr", betont Daniel Pioch, E-Commerce Manager von Holz-Richter.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Holz-Richter und Casando:

Die Holz-Richter GmbH zählt zu den größten und namhaftesten Holzhandlungen Europas und ist mit Casando in der TOP 100 Liste der umsatzstärksten Online-Shops 2015 in Deutschland vertreten. Seit dem Einstieg in den Online-Handel im Jahr 2004 gehört das Unternehmen zu den eCommerce-Pionieren in der Holzbranche.

Auf einer Betriebsfläche von über 100.000 m² lagert und präsentiert Holz-Richter Massivholzdielen, Parkett, Laminat, Vinyl, Zimmertüren, Terrassendielen, Sichtschutzzäune und Gartenhäuser in einer riesigen Auswahl. Durch diese Kapazitäten beliefert das 1959 gegründete Unternehmen Großhandelskunden und Einzelhandelskunden schnell und zuverlässig. Auf 10.000 m² Ausstellungsfläche bietet Holz-Richter den Kunden über 450 Bodenmusterflächen und über 100 Türen sowie Terrassendielen, Zäune, Gartenmöbel, Grill und mehr.

