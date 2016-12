Erich Valentin (SPÖ): Jeder zweite Quadratmeter in Wien ist und bleibt grün

Ad FPÖ: Eine Geschäftsgruppe der Stadt Wien ist mit einer Firma nicht zu vergleichen

Wien (OTS/SPW-K) - „Man kann die Zufriedenheit einer Geschäftsgruppe auch daran ablesen, wie sich die Opposition mit der Arbeit der selbigen in der Debatte auseinandersetzt. Meine Rechenübung ergibt eine hohe Zufriedenheit, denn es wurde nur 10 Prozent in dieser Debatte über die Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke gesprochen“, so SP-Abgeordneter Erich Valentin zu Beginn seiner Rede.

Viel wird laut Valentin „über das liebe Geld diskutiert“. Von „regelmäßigen Überschreitungen des Budgets der Geschäftsgruppe“ wird geredet. Laut Erich Valentin sind zwei Dinge klar festzuhalten:

„Erstens gibt es eine Punktlandung und eine hohe Budgetdisziplin, was das Gesamtbudget der Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke betrifft. Und zweitens muss man anmerken, dass Frau Stadträtin Ulli Sima - wie offenbar die FP-Abgeordneten Guggenbichler und Amhof glauben – mit der Geschäftsgruppe keine Firma hat. Die Geschäftsgruppe nimmt nicht so viel ein, wie sie ausgibt. Das ist aber auch klar. Sie aber gehen von einer Einnahmen- und Ausgabenrechung aus.“ Diese Rechnung ist also nicht zulässig.

Valentin geht auch auf absurde Medienberichte ein, die unverständlicherweise kursierten: „Entgegen solchen Berichten, die der Stadt ein ‚Betonieren’ des Grünraums attestieren, ist und bleibt jeder zweite Quadratmeter grün. Dazu steht die Wiener Stadtregierung.“

Dass die breite Bevölkerung in Wien mit den Öffis fährt, ist laut dem SP-Gemeinderat auf eine „Freiwilligkeit“ zurückzuführen. „Die Wienerinnen und Wiener werden nicht gezwungen mit den Öffis zu fahren. Sie tun das, weil man mit ihnen jeden Tag und jede Nacht in ganz Wien unterwegs sein kann und darüber hinaus mittlerweile auch die U-Bahn jedes Wochenende in der Nacht fährt“, so Valentin. „Das Budget garantiert auch in den kommenden Jahren die urbanen Services für Wienerinnen und Wiener und sorgt für eine nachhaltige Umweltpolitik durch die Wiener Stadtregierung“, schließt Valentin.

