Blümel zu Causa Eislaufverein: Höchste Zeit, dass sich etwas tut!

Zukunftsentwicklung und Weltkultur unter einen Hut bringen - Kritik an Vassilakou bleibt vollinhaltlich aufrecht – Ganzheitliche Stadtplanung notwendig

Wien (OTS) - „Es war allerhöchste Zeit, dass sich bei der Causa rund um dem Wiener Eislaufverein endlich etwas tut. Wir haben von Beginn an gesagt, dass es in Wien möglich sein muss, Zukunftsentwicklung und Weltkultur unter einen Hut zu bringen. Und es braucht auch Planungssicherheit für Investoren und Unternehmer. Sonst wird sich künftig niemand mehr finden, der sich dazu bereit erklärt, Projekte in Wien zu entwickeln“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel angesichts des heutigen Pressegesprächs von Bürgermeister Michael Häupl und Stadträtin Maria Vassilakou.

Die Kritik an Planungsstadträtin Vassilakou bleibe jedoch weiterhin vollinhaltlich bestehen. Von ganzheitlicher Stadtplanung fehle dabei genauso jede Spur, wie von städtebaulicher Zukunftsentwicklung. „Es wird ewig lang und isoliert an einzelnen Projekten herumgedoktert, statt eine gesamthafte Zukunftsplanung für die Stadt anzugehen. Das Projekt am Heumarkt ist dabei das beste Beispiel“, so der Landesparteiobmann.

„Durch den Dilettantismus von Vassilakou wurde enorm viel Zeit verschwendet und viele Emotionen geschürt. Das wäre alles nicht notwendig gewesen, wenn sie ihren Job gemacht hätte“, so Blümel weiter und abschließend: „Wir werden uns das Projekt genau ansehen und gehen davon aus, dass nun endlich Modernität und Weltkultur Hand in Hand gehen können.“

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 912

presse.klub @ oevp-wien.at