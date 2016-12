ThetaRay von CIOReview als einer der "20 vielversprechendsten Anbieter von Technologielösungen für Finanzdienstleistungen 2016" anerkannt

New York (ots/PRNewswire) - ThetaRay, ein global führendes Unternehmen für die Erkennung von Anomalien in Big Data, gab heute bekannt, dass es von CIOReview als einer der 20 besten Finanzdienstleistungsanbieter 2016 anerkannt wurde.

"Wir freuen uns bekanntzugeben, dass ThetaRay als eines der 20 Unternehmen anerkannt wurde, die in der Arena der Finanzdienstleistungen neue Trends setzen", so Jeevan George, Managing Editor von CIOReview. "ThetaRay hilft Unternehmen dabei, unbekannte Risiken zu entdecken und zu neutralisieren, bevor sie Schaden an Services, dem Betrieb, der Einhaltung von Vorschriften sowie dem guten Ruf verursachen können."

ThetaRays hochmoderne Suite von Lösungen hilft Finanzunternehmen, Betriebsrisiken wie betrügerische Aktivitäten, Insider-Bedrohungen, Geldwäsche und eine breite Palette an abnormalen Geschäftspraktiken zu erkennen. Die Technologie arbeitet schnell und genau, um Unternehmen Geld zu sparen, ihr Risiko zu senken und negative Auswirkungen zu vermeiden. Unternehmen, deren Betrieb sich im hohen Maße auf heterogene und komplexe Umgebungen stützt, setzen die einzigartige Erkennungsfähigkeit und geringe Quote an fälschlicherweise positiven Meldungen von ThetaRay als die alles sehende Kraft ein, mit der sie die Gefahrenerkennung vereinheitlichen und unbekannte Bedrohungen besiegen können.

"Wir fühlen uns geehrt, dass CIOReview die Fähigkeit von ThetaRay anerkennt, Finanzunternehmen gegen die komplexeste und schädlichste Cyber-Kriminalität zu schützen", so Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Es ist ein Zeichen für den wachsenden Bedarf in Finanzunternehmen, über die herkömmliche Bedrohungserkennung hinauszugehen, um 'unbekanntes Unbekanntes' zu identifizieren und sich dagegen zu verteidigen.

Über ThetaRay

ThetaRay hilft Kunden in Finanzunternehmen, Cybersicherheitsabteilungen und kritischer Infrastruktur, widerstandsfähiger zu werden und Geschäftschancen zu nutzen. Seine hochentwickelten Analytiklösungen arbeiten mit bisher unerreichter Geschwindigkeit, Genauigkeit und im richtigen Maßstab, was Kunden befähigt, Risiken zu managen, Geldwäschevorgänge zu erkennen, Betrug oder notleidende Kredite aufzudecken und wertvolle neue Wachstumsmöglichkeiten zu ermitteln.

Über CIOReview

Das in Fremont, Kalifornien, USA, herausgegebene Printmagazin CIOReview untersucht und versteht die unzähligen Wege, wie Unternehmen das reibungslose Funktionieren ihrer Geschäfte sicherstellen. Ein distinguiertes Panel bestehend aus CEOs, CIOs und IT VPs und der Redaktion von CIOReview erstellte die Liste der "20 vielversprechendsten Anbieter von Technologielösungen für Finanzdienstleistungen 2016" und zog die besten Anbieter und Berater in die engere Auswahl. Weitere Informationen erhalten Sie auf:

