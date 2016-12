Windbüchler: Außenminister Kurz will das Südwindmagazin zum Schweigen bringen

Grüne: Gezielter Schlag gegen die entwicklungspolitische Zivilgesellschaft in Österreich

Wien (OTS) - Außenminister Kurz und der Geschäftsführer der Austrian Development Agency, Martin Ledolter, haben sich dafür entschieden, die entwicklungspolitische Zeitschrift ‚Südwindmagazin‘ 2017 nicht mehr zu fördern. „Das bedeutet den Todesstoß für Österreichs größte entwicklungspolitische Zeitschrift", reagiert Tanja Windbüchler, außenpolitische Sprecherin der Grünen, auf das Vorgehen von Kurz und Ledolter. "Dieser hinterhältige Versuch, das Südwindmagazin auf diese Weise mundtot zu machen, ist beschämend und mit nichts zu rechtfertigen."

"Nun wird es null Unterstützung für das Magazin geben. Die Begründung, dass Förderungen der ADA dem EU-Beihilfenrecht unterliegen können, ist völlig aus der Luft gegriffen", sagt Windbüchler, denn: "Die Förderung der Informationsverbreitung von entwicklungspolitischen Themen ist wohl kaum wettbewerbsverzerrend."

"Dieses Vorgehen ist politisch motiviert, daran gibt es keinen Zweifel. Die FPÖ soll so beruhigt werden, nachdem sich diese über die Inhalte des Südwindmagazins medial und über eine Anfrage empört hatten", meint Windbüchler und fordert Sebastian Kurz und Martin Ledolter auf, diesen Unsinn zu lassen und vor allem nicht FPÖ-Politik zu betreiben. Das Südwindmagazin soll so wie in den letzten Jahren auch 2017 die übliche finanzielle Unterstützung erhalten. Die grüne Außenpolitikerin wird morgen einen Antrag dazu im Plenum einbringen.

