FPÖ: Belakowitsch-Jenewein: Vertrauen der Patienten in das Gesundheitssystem darf nicht zerschlagen werden

„Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung kann nur funktionieren, wenn man den Hausarzt als erste und zentrale Anlaufstelle der Patienten aufwertet“

Wien (OTS) - „Die Patienten-Umfrage der Ärztekammer bestätigt unseren Zugang und unsere Analyse. Das Vertrauen der Patienten in das Gesundheitssystem darf nicht zerschlagen werden, sondern das System muss zukunftsfit gemacht werden. SPÖ und ÖVP gehen, tatkräftigst unterstützt von den Grünen, leider genau den umgekehrten Weg und arbeiten an der Zerschlagung der bewährten Strukturen. Denn trotz sämtlicher Beteuerungen läuft alles darauf hinaus, zum Schaden der Patienten den Hausarzt als Säule der Gesundheitsversorgung sukzessive durch Primary Health Care-Zentren und ein 'DDR-System' zu ersetzen – man muss sich das Gesetz ja nur aufmerksam durchlesen“, betonte heute die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses und FPÖ-Gesundheitssprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein.

„Ein Primary Health Care-Zentrum kann den Hausarzt niemals ersetzen. Zum einen fällt die oft über Jahre hinweg aufgebaute Vertrauensbasis zwischen Patient und Arzt weg, in einem PHC kommt der Patient zu dem Arzt, der gerade Dienst hat. Zum anderen wird es Primary Health Care-Zentren maximal in den Bezirkshauptstädten geben, die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, deren Eckpfeiler die Hausarztpraxen sind, wird dadurch ausgedünnt“, warnte Belakowitsch-Jenewein. Die Interessen der Patienten stünden daher nicht im Mittelpunkt der rot-schwarzen Reformen. Vor allem der SPÖ gehe es aus ideologischen Gründen nur darum, die Freien Berufe in einer Art Salamitaktik zurückzudrängen – und die ÖVP spiele hier brav mit. „In letzter Konsequenz hätten wir dann eben ein 'DDR-System', Ärzte wären angestellte Befehlsempfänger des Staates bzw. der Sozialversicherungen. Die Ärzte – und mit ihnen die Patienten – wären von deren Zuruf abhängig und müssten sich in die Behandlung vom Staat bzw. den Sozialversicherungen hineinregieren lassen“, Belakowitsch-Jenewein.

„Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung kann nur funktionieren, wenn man den Hausarzt als erste und zentrale Anlaufstelle der Patienten aufwertet: mit mehr und besseren Kassenverträgen, mit der Absicherung von Lehrpraxen und mit der Möglichkeit, dass Ärzte Ärzte anstellen dürfen. Denn dann wären auch die Randzeiten entsprechend abgedeckt“, so Belakowitsch-Jenewein.

