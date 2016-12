Nicole Berger-Krotsch (SPÖ): Frauenpolitik in Wien ist längst Querschnittsmaterie

Zahlreiche frauenpolitische Maßnahmen der Stadt Wien auch 2017 - Mehrheit der Frauen in Wien haben verständlicherweise an FPÖ wenig Interesse

Wien (OTS/SPW-K) - „Frauenpolitik als Querschnittsmaterie findet sich in Wien ja überall in der Stadtpolitik wieder, wie schon in den Redebeiträgen der Rednerinnen und Redner gestern und heute beispielhaft sichtbar wurde. Ich habe mir heute vorgenommen, ein paar Meilensteine, Highlights von bewährten Maßnahmen, aber durchaus auch neuen Ansätzen bei der Unterstützung für mehr Gleichstellung hinzuzustellen“, so SP-Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch.

„Ich bin noch ganz positiv emotionalisiert von zwei sehr zeitnahen Ereignissen, die stellvertretend für den Wiener Weg der Frauenpolitik stehen - nämlich den ‚16 Tagen gegen Gewalt an Frauen’ mit dem heurigen Jubiläum 20 Jahre 24h-Frauennotruf und dem ‚15. Wiener Frauenpreis’.“ Für Berger-Krotsch sind gute Präventionsarbeit und rasche unbürokratische Hilfe für Opfer von Gewalt genauso unerlässlich, wie die vielen Frauen, die so unsagbar Wichtiges in ihren einzelnen Bereichen leisten vor den Vorhang zu holen. „Diese Frauen haben sich dem Credo der Stadt verschrieben, dass alle Frauen in Wien sicher, selbstbestimmt und unabhängig leben sollen“, so die SP-Gemeinderätin.

Berger-Krotsch hält fest, dass „Frauenpolitik Basiswissen und Zahlenmaterial braucht.“ Im kommenden Jahr wird der 2. Wiener Gleichstellungsmonitor der Stadt Wien fertiggestellt. „Die Indikatoren daraus bieten eine wissenschaftlich fundierte Grundlage mit der ein Vergleich gezogen werden kann. Wir wollen schließlich wirkungsvoll an den richtigen Rädchen drehen, um die Situation für Frauen in Wien weiter zu verbessern“, so die SP-Gemeinderätin, die betont, dass Frauenpolitk bereits in jungen Jahren bei den Mädchen beginnt. „Arbeitsgruppen und Vernetzungsarbeit zu Themen wie Gewaltschutz und Mädchenförderung werden selbstverständlich auch 2017 weitergeführt. Mit dem „Femcities“-Netzwerk wird darüber hinaus der internationale Austausch weitergeführt. Auch die wertvollen Roberta und Robina Workshops in Volksschulen sowie Mittelschulen und Gymnasien wird es für Mädchen weiterhin geben. Dabei werden in spielerischer Form Roboter gebaut und das Interesse der Mädchen an Technik geweckt bzw. gefestigt“, freut sich Berger-Krotsch. Denn Technik ist nicht allein Bubensache. Der Wiener Töchtertag sorgt darüber hinaus am 27. April 2017 dafür, dass die Mädchen in zahlreiche Berufe hineinschnuppern können. 2016 haben über 150 Unternehmen und an die 2.800 Mädchen am Wiener Töchtertag teilgenommen.

„Frauenpolitik heißt aber auch Hilfe und Beratung zu den Frauen zu bringen sowie Sexismus aufzuzeigen“, hält Berger-Krotsch fest. Mit zahlreichen Maßnahmen und Förderungen engagiert sich die Stadt Wien im höchsten Masse um alle Frauen in Wien bestmöglich zu unterstützen. Weitergeführt wird auch die Beratung in Diskriminierungsfällen sowie die Aufklärungsarbeit an Schulen durch die Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt). „Bei uns zählen alle Menschen“, hält Berger-Krotsch fest und betont die wichtige Arbeit, die in diesem Bereich zu leisten ist. Auch ein Regenbogenfamilienzentrum nach Berliner Vorbild in Wien war ein wichtiges Anliegen, seit 2016 befindet es sich in Vorbereitung. „Es wird einen wichtigen und täglich wachsenden Bedarf abdecken. Ein eigener Betreiber-Verein wurde gegründet, die Stadt Wien und der Bezirk Margareten arbeiten hier eng mit dem Verein FamOS-Familien andersrum Österreich zusammen.“

Mehrheit der Frauen in Wien hat verständlicherweise wenig Interesse an der FPÖ=

Kritik äußert Berger-Krotsch am angeblichen Interesse der FPÖ an den Frauen der Stadt: „Nach all diesen wichtigen Begegnungen, dem frauenpolitischen Austausch, dem Arbeiten, um Frauen weiterzubringen in allen Lebenslagen, mussten wir uns Ihre Rede ganz im Sinne der ‚Wiener Frauen’ anhören, Herr Gudenus. Lassen Sie sich gesagt sein:

Wir kämpfen gegen jede Form von Gewalt und setzen uns für alle Opfer von Gewalt ein! Gewalt kennt keine Herkunft und auch keine Religion. Dass Sie nun als FPÖ Frauenthemen ansprechen, nimmt Ihnen so schnell niemand ab. Da muss man sich nur die Wählerstimmen der FPÖ analysieren.“

