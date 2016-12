Richtigstellung der Aussage von Dr. Oberhauser im ZIB 2 Interview

246 Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag haben jeden Mittwochnachmittag ihre Ordinationen geöffnet

Wien (OTS) - Gesundheitsministerin Dr. Oberhauser hat im gestrigen ZIB 2 Interview fälschlicherweise behauptet, keine einzige Kassenordination für Allgemeinmedizin hätte am Mittwochnachmittag in Niederösterreich geöffnet. „Diese Aussage ist eine Beleidigung für alle Ärztinnen und Ärzte, die jede Woche am Mittwochnachmittag hunderte Patientinnen und Patienten versorgen. Insgesamt sind dies 246 Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin mit Kassenvertrag in exakt 231 Ordinationen verteilt über alle Bezirke in ganz Niederösterreich“, stellt der Präsident der NÖ Ärztekammer, Dr. Christoph Reisner, MSc, klar. Die Mehrheit bietet ihre Leistungen in Einzelordinationen an, einige haben als Ordinationsform die Gruppenpraxis gewählt.

Es gibt in Niederösterreich keinen einzigen Bezirk, an dem es an einem Mittwochnachmittag keine geöffnete Ordination eines Allgemeinmediziners gäbe. Am schwächsten ist der Bezirk Klosterneuburg mit drei geöffneten Ordinationen besetzt, am stärksten der Bezirk Baden mit 23 geöffneten Ordinationen.

