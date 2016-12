Ottenschläger begrüßt OeBFA-Finanzierung für ÖBB: Den Steuerzahlern werden hunderte Millionen Euro erspart!

ÖVP-Verkehrssprecher: Anregung aus dem Kreis der ÖVP-Abgeordneten wird in vorbildlicher Kooperation umgesetzt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Ankündigung, dass künftig Projekte der ÖBB-Infrastruktur durch die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) finanziert werden, ist sehr zu begrüßen, weil diese Maßnahme den österreichischen Steuerzahlern hunderte Millionen Euro an Ausgaben ersparen wird. Ich freue mich sehr, dass eine Anregung aus dem Kreis von uns Abgeordneten in einer so vorbildlichen Kooperation zwischen Verkehrsministerium, Finanzministerium, OeBFA und ÖBB umgesetzt wird“, sagte heute, Dienstag, ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Andreas Ottenschläger.

Die derzeitigen Vorhaben im Bereich der Infrastruktur Schiene würden hinsichtlich des Finanzierungsbedarfs bis ins Jahr 2071 reichen, mit dem jüngsten Vorbelastungsgesetz wurde eine Ermächtigung für 42,8 Milliarden Euro geschaffen. „Wir bekennen uns zu Ausbau und Verbesserung der Bahninfrastruktur. Dazu wird viel Steuergeld investiert, um den Menschen rasche und qualitätsvolle Anbindungen bieten zu können. Daher muss jede Maßnahme, die dazu beitragen kann, die Steuerzahler zu entlasten, von den ÖBB umgehend in Angriff genommen werden“, sagte Ottenschläger abschließend.

