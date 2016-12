FPÖ-Deimek: Verkehrspolitisch hat Kabinett Kern brennende Entwicklungen verschlafen

„Obwohl Österreich im Zentrum Europas liegt, agiert die Regierung wie ein verkehrspolitischer Zaungast“

Wien (OTS) - „Italien will die Schienenmaut erhöhen und Deutschland führt die Ausländermaut ein. Verkehrspolitisch hat das Kabinett Kern brennende Entwicklungen verschlafen“, so FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, der von SPÖ und ÖVP Konzepte einforderte.

„Das Kabinett von Kanzler Kern wurde verkehrspolitisch mehrfach ‚überfahren‘. Von einem ehemaligen ÖBB-Chef hätte ich mir in Verkehrsfragen eine erfolgreichere Agenda erwartet. Obwohl Österreich im Zentrum Europas liegt, agiert die Bundesregierung wie ein verkehrspolitischer Zaungast. Ein New Deal sieht jedenfalls anders aus. Wenn sich Kern im Zuge der Mautdebatte auch noch bemerkenswerte Sager in Richtung Deutschlands leistet, dann rundet dies das bedauernswerte Bild der rot-schwarzen Performance ab“, sagte Deimek, der die Maut keineswegs als Belastung für die deutsch-österreichischen Beziehungen sieht.

„Österreich hatte lange Zeit, sich vorzubereiten. Ich frage mich, wie Österreich trotz seiner zentralen Lage verkehrspolitisch derart ins Abseits gedrängt werden konnte“, meinte Deimek.

