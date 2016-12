NEOS: Grüner Schwenk in Tourismuspolitik kommt viel zu spät

Sepp Schellhorn: „Die Grünen haben eingesehen, dass der Umstieg auf ein Ganzjahresarbeitszeitmodell im Tourismus dringend notwendig ist. Nun müssen SPÖVP folgen!“

Wien (OTS) - Die Arbeitnehmersprecherin der Grünen, Birgit Schatz, hat gestern ein Maßnahmenpaket zur Behebung des Fachkräftemangels im Tourismus angekündigt. Damit schwenkt sie nun überraschend in einigen wichtigen Bereichen klar auf NEOS-Linie ein. „Offenbar war der Druck aus der Tourismusbranche schon so groß, dass nun auch die Grünen endlich auf den Pfad der Vernunft einschwenken mussten. Allerdings kommt diese Einsicht um Jahre zu spät“, kommentiert NEOS-Tourismussprecher Sepp Schellhorn den jüngsten Schwenk der Grünen. „​Vor allem der Umstieg auf ein Ganzjahresarbeitszeitmodell -365 Tage Arbeit im Tourismus - ist eine alte Forderung von NEOS, die von den Grünen stets heftig zurückgewiesen wurde. Noch letztes Jahr wollte Schatz - im Glauben Arbeitsplätze zu schaffen - eine Arbeitszeitverkürzung durchsetzen. Eine unsinnige Idee, die offenbar nun auch von den Grünen selbst verworfen wurde“, so Schellhorn weiter, der bereits in seiner ehemaligen Funktion als Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) auf dringend notwendige Reformschritte gepocht hat.

Generell brauche es nun echte Reformen, wie eine große Arbeitszeitflexibilisierung und Entbürokratisierung für den Tourismus. Klar ist, dass von innen - aber vor allem auch von außen -Verbesserungen herbeigüfhrt und ermöglicht werden müssen. Hier fordert Schellhorn ein Umdenken: „Man muss das Rad nicht neu erfinden, die Vorschläge liegen seit Jahren am Tisch und reichen von realistischen Abschreibungsdauern, über die Beseitigung von Doppelgleisigkeiten in der Vermarktung bis hin zu einer Lohnnebenkostensenkung, die ihren Namen auch verdient. Die Mitarbeiter kosten zu viel und verdienen zu wenig. Das Missverhältnis von 49.000 Arbeitslosen in der Tourismusbranche zu 9.000 offenen Stellen, die nicht besetzt werden können, muss beseitigt werden. Die Grünen haben das Problem zum Teil erkannt und haben die Konzepte von NEOS übernommen. SPÖ und ÖVP sollten nun den Mut fassen und es ihnen gleichtun.“

