Ärztestreik: Ärztekammer sorgt für hausärztliche Notversorgung

Ärztefunkdienst ganztägig in Wien im Einsatz - Szekeres: „Patienten sind sicher versorgt“

Wien (OTS) - Während des von der Wiener Ärztekammer für morgen Mittwoch, ausgerufenen Ärztestreiks wird der Ärztefunkdienst die hausärztliche Versorgung für die Patienten übernehmen. „Unsere Patienten sind auch morgen sicher versorgt, sie werden, so wie in den Nachtzeiten und an jedem Samstag, Sonn- oder Feiertag, bestens vom Ärztefunkdienst betreut“, betont Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. ****

Konkret betroffen vom Streik sind alle allgemeinmedizinischen Ordinationen. Wer unsicher ist, ob sein Hausarzt geöffnet hat, sollte jedenfalls noch Kontakt mit seiner Ordination aufnehmen, um alle näheren Details zu erfahren.

Der Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, Johannes Steinhart, rechnet jedenfalls mit der Solidarität der Wiener Patienten: „Wir wollen niemandem Unannehmlichkeiten bereiten und hoffen fest auf das Verständnis der Patienten, denn an diesem einen Tag geht es auch um ihren Hausarzt. Und dieser eine Tag soll eine Veränderung für eine zukünftig bestmögliche Gesundheitsversorgung in Österreich bringen, in der der Hausarzt noch viele Tage bestehen kann.“

Um die Auswirkungen für die Patienten so gering wie möglich zu halten, bringt der Ärztefunkdienst der Ärztekammer für Wien morgen vollen Einsatz und ist unter der Telefonnummer 141 ganztägig erreichbar. 18 Ärztinnen und Ärzte sind mobil für die Betreuung der Wiener unterwegs, zwei Allgemeinmediziner geben telefonisch hausärztliche medizinische Beratung beziehungsweise teilen die Fahrten zu. (lsd)

