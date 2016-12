Star Wars schauen um Mitternacht: Cineplexx startet „Rogue One: A Star Wars Story“ mit Mitternachtspreviews

Cineplexx zeigt den neuesten Star Wars Streifen bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag – mehr als 18.000 Tickets bereits verkauft

Wien (OTS) - Morgen, Mittwoch, pünktlich um Mitternacht ist es soweit: Das Imperium ist nicht mehr aufzuhalten und der Kampf gegen die dunkle Macht beginnt. „Rogue One: A Star Wars Story“, der erste Ableger der weltberühmten Star Wars Reihe startet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Cineplexx Kinos. Der größte österreichische Kinobetreiber zeigt den heiß ersehnten Blockbuster österreichweit in allen verfügbaren Kinotechnologien. Neben Originalfassungen an vielen Standorten, ist der Film auch im IMAX® 3D sowie an den beiden Dolby Cinema Standorten Linz und Salzburg Airport mit Dolby Vision™-Doppellaserprojektion zu sehen. Die Begeisterung für die Star Wars Filme ist ungebrochen: Seit Vorverkaufsstart wurden bereits mehr als 18.000 Tickets für sämtliche Vorstellungen verkauft.

Die letzte Mission der Rebellen-Allianz

Die Republik bricht zusammen, der Krieg der Sterne hat begonnen. Ein Sternensystem nach dem anderen gerät in die Hand des Imperiums, die Katastrophe scheint unaufhaltsam zu sein und der Todesstern unbesiegbar. Die Widerstandskämpfer der Rebellen-Allianz rücken ein letztes Mal an, um die Galaxie zu retten und die Zerstörung der Planeten durch den Imperator zu verhindern.

