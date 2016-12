F-Secure weiter auf Expansionskurs: Zwei neue Mitarbeiter für Österreich im Bereich Sales und Technik

Alexander Stiglitz und Jürgen Reinhart verstärken ab sofort das Team österreichweit und unterstützen die Partner persönlich vor Ort

Wien/München (OTS) - F-Secure baut seine Mannschaft für die Region Österreich mit Sitz in Wien aus. Mit Alexander Stiglitz und Jürgen Reinhart holt sich das Unternehmen zwei Profis an Bord, die das Engagement in Österreich stärken und Partner besser unterstützen sollen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat F-Secure seine österreichischen Partner noch aus dem Münchner Büro betreut. Die positive Marktentwicklung in Österreich sowie der anhaltende Erfolg der bestehenden Partner machte es erforderlich, ein eigenes Team auf die Beine zu stellen, um noch näher am Channel zu sein.

Alexander Stiglitz (33) verantwortet als Channel Account Manager den Ausbau der Kunden- und Partnerlandschaft und setzt sich zum Ziel, die Marktpräsenz von F-Secure in Österreich zu stärken und zeigt sich dabei ambitioniert. "Meine bisherige Erfahrung im Key Account Management werde ich gezielt einsetzen, um F-Secure auch im österreichischen Markt auf die Erfolgsschiene zu führen und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk zu errichten. Ziel ist es die Marktanteile kontinuierlich auszubauen“, so Stiglitz zu seiner neuen Funktion.

Komplettiert wird das Team durch Ing. Jürgen Reinhart (46), der als neuer Presales Engineer den technischen Part übernimmt und alle Vertriebsaktivitäten in Österreich flankiert. Reinhart, der von Infinigate kommt und dort das Business Development verantwortete, verfügt über sehr gute Kontakte im Markt und bringt auf Grund seiner Erfahrung aus 20 Jahren im IT-Sicherheitsumfeld ein profundes Wissen mit.

"Im Markt für IT-Sicherheitslösungen herrscht ein harter Verdrängungswettbewerb, den wir durch eine persönliche Betreuung des Fachhandels gewinnen möchten“, weiß Jürgen Reinhart. "Gleichzeitig möchten wir unsere besehenden Fachhändler durch Presales, technischen Support sowie Training und Marketing die Tools an die Hand geben, um sie bestmöglich zu unterstützen.“

Die Bedrohungen sind zahlreicher und intelligenter als jemals zuvor. Für Österreich, gerade mit seinen vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, können Internetvorfälle teuer zu stehen kommen. Und IT-Sicherheit kann nur dann erfolgreich funktionieren, wenn man einen ganzheitlichen Ansatz verwendet, um sich vor diesen Bedrohungen erfolgreich zu schützen. "Wir sehen gerade in Österreich hohe Wachstumschancen“, sagt DACH-Chef Klaus Jetter. "Deswegen investieren wir neben Personal auch in die am schnellsten wachsenden Bereiche der IT-Sicherheit. Das beinhaltet z.B. Managed Services für die Endpoint Security sowie umfassende Cyber Security-Services.“

Über F-Secure

F-Secure ist ein europäischer Cyber-Security-Anbieter mit langjähriger Erfahrung im Schutz von Unternehmen und Verbrauchern vor Online-Bedrohungen – von der opportunistischen Ransomware bis hin zu fortgeschrittenen Cyber-Attacken. Seine umfassenden Cyber Security Services und prämierten Produkte basieren auf patentierten IT-Sicherheitsinnovationen und ausgeklügelter Technik zur Analyse von Bedrohungen und schützen bereits zehntausende Unternehmen und Millionen von Verbrauchern weltweit. Die F-Secure Produkte und Services werden weltweit von über 200 Telekommunikationsunternehmen und Internetbetreibern sowie tausenden von Händlern angeboten.

F-Secure wurde 1988 gegründet und ist börsennotiert an der NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure_de | facebook.com/FSecureDE

Rückfragen & Kontakt:

Unternehmen:

F-Secure GmbH

Berk Kutsal

Tel.: +49 89 787 467-0

presse-de @ f-secure.com



PR-Agentur in Österreich:

plein communications

Mag. Nicole Plein

Tel: +43 664 546 48 05

nicole @ plein.at