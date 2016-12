Peko Baxant (SPÖ): Wien ist stolze Sportstadt

Internationale Sportveranstaltungen sowie die Sanierung bestehender Infrastruktur ermöglichen positive Bilanz

Wien (OTS) - Anlässlich der heutigen Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat plädiert SP-Abgeordneter Peko Baxant dafür, das Thema Sport im politischen Diskurs stärker in den Vordergrund zu stellen. „Wien gilt international als Kulturstadt und Stadt der Musik – Wien ist aber auch stolze Sportstadt. Darauf dürfen wir stolz sein“, so Baxant.

Damit bricht Baxant auch eine Lanze für den amtsführenden Stadtrat, Andreas Mailath-Pokorny. Dieser nehme heiße Eisen in die Hand und bemühe sich nach Kräften, große Sportveranstaltungen wie die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2017 in die Stadt zu holen. „Sehen wir uns den ehemaligen Austragungsort Klagenfurt an. Die Wertschöpfung ist positiv, der Effekt für das Sportland Kärnten ist es auch. Und Wien ist nun einmal unsere Hauptstadt, auf die die ganze Welt schaut“, so Baxant, der weiters finanzielle Vorteile betont:

„Wir können uns darüber freuen, dass das Geld für dieses Sportereignis nicht nur von den Wiener SteuerzahlerInnen kommt. Es wird auch vom Bund und Privaten zur Verfügung gestellt.“

„Wir haben eine vielgescholtene Sportinfrastruktur, die gut, aber teilweise sanierungsbedürftig ist“, führt Baxant weiter aus. „Aber das ist genau das, was wir tun. Wir sanieren.“ Als Beispiel seien die Wiener Rundturnhallen genannt oder das mit Mitteln der Stadt umgebaute Budocenter, das sich als einzige „echte“ Basketballhalle in Mitteleuropa großer Beliebtheit erfreut. Wichtige Projekte für die Zukunft sind weiters der Eisring Süd in Favoriten, der auch Wohninfrastruktur umfasst und ein Einzugsgebiet mit einer halben Million Einwohnern hat, sowie der Wiener Eislaufverein. Auch die Hohe Wand Wiese könne dank Bemühungen der Stadt ganzjährig genutzt werden. „Ich gehe davon aus, dass wir eine noch bessere Sportinfrastruktur bekommen werden, und bedanke mich bei Stadtrat Mailath-Pokorny sowie bei den MitarbeiterInnen der MA51, die den Vereinen unter schwierigen Bedingungen mit Empathie unter die Arme greifen und täglich dafür sorgen, dass morgen noch Sport betrieben werden kann“, so Baxant abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at