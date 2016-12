NEOS Wien/Emmerling: Eine flächendeckende Lösung für das Parkpickerl ist nötig

Bettina Emmerling zum Wiener Budget – Spezialdebatte Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz

Wien (OTS) - „Es ist dringend an der Zeit eine wienweite Gesamtlösung für die Parkraumbewirtschaftung mit Nachdruck zu verfolgen, anstatt einen Parkzonen-Fleckerlteppich zu schaffen“, betont NEOS Wien Verkehrssprecherin Bettina Emmerling. „Es braucht eine reformiertes und einheitliches Gesamtkonzept für die Parkraumbewirtschaftung in Wien. Ohne Pickerlgebühr für eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung und mit deutlichen Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen. Zusätzlich bedarf es der starken Verbesserung der Öffi-Anbindung ins Wiener Umland samt gleichzeitigem Ausbau der Park & Ride-Anlagen möglichst nahe an den Wohnorten der Einpendler_innen. Einen entsprechenden Antrag haben wir heute im Wiener Gemeinderat bei der Budgetdebatte eingebracht.“

Emmerling betont, dass das bisherige Vorgehen – aktuell in Döbling – nicht zielführend ist: „Die bisherige aus rein politischen und nicht aus sachlichen Gründen erfolgte unkoordinierte und stückweise Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung der letzten Jahre führt zu erheblichen Mehrkosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahlen. Das Übermaß von Errichtung und Versetzung von technischen Verkehrsleiteinrichtungen, unzählige nutzlose Arbeitsstunden von Magistratsbediensteten und sinnlose Amtswege für die Bürgerinnen und Bürger sind nicht der richtige Weg“, schließt die Verkehrssprecherin. ​

