Marcus Gremel (SPÖ): "Menschen vor manifester Armut bewahren"

Wien (OTS/SPW-K) - „Ich habe ja jetzt nicht unbedingt mit großen Jubelstürmen aus der Opposition zu dem Budget unserer Geschäftsgruppe gerechnet, aber ein bisschen Ehrlichkeit, Konsistenz in der politischen Argumentation sowie Respekt und Anerkennung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Gesundheitswesen tätig sind, wäre schon angebracht gewesen. Darum lassen Sie mich gleich zu Beginn ein großes Dankeschön an all die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen. Mit Professionalität, Herzblut und höchstem Engagement leisten sie im Sozial- und Gesundheitsbereich eine Arbeit, die einen ganz direkten Einfluss auf das Leben - manchmal sogar das Überleben - der Menschen in unserer Stadt hat. Für diesen Einsatz haben Sie meine größte Anerkennung und Wertschätzung“, betont SP-Gemeinderat Marcus Gremel.

„Dennoch, versuche ich Ihnen jetzt noch einmal zu erklären welche Schwerpunkte wir im Sozialbereich setzen und warum diese auch Ihre Unterstützung verdient hätten“, erklärt Gremel und beschreibt die wichtigen Leistungen der MAG ELF, die beispielsweise mit der Weiterentwicklung der Eltern-Kind-Zentren in Familienzentren eine noch stärkere Serviceorientierung für Kinder und Familien ermöglicht. „Beratende und präventive Angebote sollen dafür sorgen, dass Kinder gar nicht erst in prekäre Situationen kommen.“ Aber auch für jene Kinder, die bei Pflegeeltern oder in sozialpädagogischen Einrichtungen untergebracht werden, ermöglicht die MAG ELF durch ihre Angebote bestmögliche Betreuung und Unterstützung. „In diesem Bereich ist uns nicht nur die Unterstützung der Kinder, sondern auch die der Pflegeeltern ein zentrales Anliegen“, so Gremel.

„Wie es kaum anders zu erwarten war, haben wir auch heute speziell von der FPÖ wieder Tiraden über geflüchtete Menschen gehört. Wissen Sie wem mehr zu dieser Herausforderung einfällt, als Ihnen? Allen MitarbeiterInnen unserer Geschäftsgruppe, die tagtäglich dafür arbeiten diese große Herausforderung zu meistern. Sie ermöglichen durch professionelle Betreuung und Unterstützung eine gelungene Integration in unsere Gesellschaft“, so Gremel.

Menschen vor manifester Armut bewahren=

Der SP-Gemeinderat ist überzeugt: „Unsere Aufgabe als Politik ist es, diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Rahmenbedingungen zu geben die großen Herausforderungen meistern zu können. Da reicht es nicht zu reden, sondern das erfordert ganz konkrete Maßnahmen und Programme, wie wir sie mit unserem Ansatz der Integration ab Tag 1 auch bieten. Ein schnelles Erlernen der deutschen Sprache und eine rasche Integration ins Bildungs- und Ausbildungsangebot der Stadt. Das ist es worum es geht und das schafft Rot-Grün mit diesem Budget.“

„Unser Verständnis von Politik liegt ganz einfach darin begründet, dass wir auch jene Menschen als wertvollen Teil unserer Gesellschaft betrachten, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Diese Menschen gibt es. Und es kann nicht unser Ziel sein, genau diesen Personen auch noch das Letzte wegzunehmen. Im Gegenteil. Wir müssen Chancen schaffen, den Menschen eine Perspektive zu geben und somit die Möglichkeit ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich will eine Stadt die zusammenhält, eine Stadt, die auch für jene Menschen da ist, für die es im Leben nicht immer so gut gelaufen ist, eine Stadt, die solidarisch ist mit jenen, die auf unsere Unterstützung besonders angewiesen sind – egal ob das Kinder und Jugendliche sind, Obdachlose, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehende oder auch Menschen, die vor Krieg und Terror zu uns geflüchtet sind, um sich in Sicherheit ein neues Leben aufzubauen.“

Seitdem ich im Wiener Gemeinderat sitze, höre ich von der Opposition nur, dass wir die Mindestsicherung kürzen sollen, weil wir unbedingt einsparen müssten. Noch nie habe ich von den Kolleginnen und Kollegen der Opposition gehört, was dann eigentlich der nächste Schritt sein soll. Wenn wir die Mindestsicherung kürzen lautet die Konsequenz eine manifeste Armut. Und weiter? Damit ist niemandem geholfen – weder den Betroffenen noch irgendeinem anderen Teil der Gesellschaft. In diesem Punkt spielen wir als Regierungspartei, die sich ihrer Verantwortung um den sozialen Frieden in dieser Stadt tatsächlich bewusst ist, sicher nicht mit“, so Gremel.

