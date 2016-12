DJI startet Weihnachtsaktion

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - DJI, der Weltmarktführer im Bereich unbemannter Luftfahrzeugtechnologie, startete am Montag seine Weihnachtsaktion mit Preisreduktionen, kostenlosen Accessoires bei Einkäufen und speziellen Feiertagsgeschenken.

Unabhängig davon, ob Sie Inhalte erstellen und nach der besten stabilisierten Handkamera für Ihr kommendes Onlinevideo suchen oder ein erfahrener Luftbildfotograf sind, der seine Fähigkeiten auf das nächste Niveau heben möchte, in dieser Weihnachtssaison haben wir für alle etwas.

Die Weihnachtsaktion von DJI beginnt am 12. Dezember 2016 und endet am 5. Januar 2017 um 16.00 Uhr Honkong-Zeit. Die Preisnachlässe bei Phantom und die Osmo Paketaktion sind auf http://campaign.dji.com/xmas, bei autorisierten DJI-Händlern sowie in den DJI Flagship Stores (http://www.dji.com/where-to-buy/flagship) in Schanghai, Shenzhen, Seoul und Hongkong erhältlich.

Die Weihnachtsaktion von DJI umfasst:

Preisreduktionen auf ausgewählte Modelle von Phantom Drohnen gemäß nachstehender Tabelle (außer Japan und China).

Eine kostenlose intelligente Hochleistungsbatterie beim Kauf des handgehaltenen Osmo+ Stabilisators oder eine kostenlose intelligente Batterie sowie den Osmo Base beim Kauf des Osmo Mobile.

Sämtliche DJI Care Servicepakete um 12 % reduziert. Weitere Informationen und die jeweiligen Länder finden Sie unter http://store.dji.com/category/service.

Die ersten 400 Kunden, die das neu eingeführte Phantom 4 Pro oder Inspire 2 im store.dji.com/ (file:///D:/Corp%20Announcements/Black% 20Friday%20and%20Holiday%20Promotion/Xmas%202016/store.dji.com/) erwerben, erhalten ein besonders Weihnachtsgeschenk, das einen DJI-Schal und eine 3D-Weihnachtskarte einschließt.

Preisangaben

Modell GBP Phantom 4 Originalpreis 1.289 Aktionspreis 1.099 Phantom 3 Professional Originalpreis 1.049 Aktionspreis 819 Phantom 3 Standard Originalpreis 509 Aktionspreis 449

Sämtliche vorstehend genannten Preise unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die entsprechenden Länder finden Sie unter http://campaign.dji.com/xmas ebenso wie die lokalen Währungen.

Phantom 4 - Hindernisvermeidung, intelligentes Tracking und Computervision, mit denen das Flugerlebnis für Sie noch einfacher wird Die Phantom 4 erweitert vorherige Generationen der ikonischen Phantom-Linie von DJI um neue On-Bord-Intelligenz, die das Steuern und hervorragende Aufnahmen mit Funktionen wie dem Hinderniserkennungssystem, ActiveTrack und TapFly vereinfachen. Es ist dies der erste, für Verbraucher verfügbare Quadcopter mit fortschrittlicher Computervision- und Sensortechnologie, der professionelle Luftaufnahmen für alle vereinfacht.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dji.com/phantom-4 Phantom 3 Professional - Intelligent, reaktionsschnell und stabil, damit Sie Ihre ganze Kreativität freisetzen können Die Phantom 3 Professional macht die Steuerung unwahrscheinlich einfach, damit Sie professionelle Aufnahmen machen können. GPS-unterstütztes Schweben, das Vision Positionierungssystem, intelligente Funktionen, wie Return-To-Home, Point of Interest und Follow Me, sowie Flugdaten in Echtzeit machen die perfekte Aufnahme einfacher als jemals zuvor. Die Phantom 3 Professional ist eine der intelligentesten, flugbereiten Drohnen, mit der Sie alle Arten kreativer Möglichkeiten freisetzen können. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dji.com/phantom-3-pro

Phantom 3 Standard - Erstaunlich intuitiv und einfach zu verwenden, damit Sie ein spannendes Flugerlebnis genießen können Mit den starken, reaktionsschnellen Motoren der Phantom 3 Standard wird das Fliegen lustig und spannend. Fliegen Sie genau auf dem Kurs in die Höhe, den Sie wollen, stoppen Sie genau am richtigen Ort, beschleunigen Sie oder steigen Sie sofort höher. Mit ihren intelligenten Funktionen ist sie vom Start bis zur Landung vollständig unter Ihrer Kontrolle, nimmt Ihnen die gesamte Arbeit ab und wird damit zur preiswertesten und am einfachsten zu verwendenden Drohne für Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dji.com/phantom-3-standard

Osmo+ - Kontrollieren Sie ihre Bildkomposition mit dem Zoom und nehmen Sie ruckelfreie, kinoreife Videos auf Mit dem Osmo+ erhalten Sie Bewegungsaufnahmen ohne Verschwimmen sowie Momentaufnahmen ohne Verwackeln und können das perfekte Video selbst aus der Bewegung heraus aufnehmen. Der Osmo+ ist das erste Handheld-Gimbal von DJI mit integrierter Zoomkamera, das dem Nutzer einen 7x Zoom bietet, ohne bei HD-Qualität Abstriche zu machen. Damit erhalten Sie mehr Kontrolle über Ihre Bildkomposition als jemals zuvor und können die perfekte Aufnahme machen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dji.com/osmo-plus

Osmo Mobile - Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine intelligente Filmkamera

Mit dem Osmo Mobile können Sie die Erinnerungen Ihres Lebens festhalten und einfacher als jemals zuvor teilen, indem Sie ihr Smartphone zu einer Filmkamera machen. Damit wird jeder Moment ruckelfrei, den Sie aufnehmen, und Sie erhalten ein professionelles Bild, das Sie sofort teilen können. Mit der DJI GO App können Sie automatisch Objekten folgen, atemberaubende Motion Timelapse-Aufnahmen festhalten oder sogar Ihre schönsten Momente live streamen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.dji.com/osmo-mobile

Phantom 4 Pro - Eine intelligente, leicht zu verwendende Flugplattform für alle, die mehr von der Kamera verlangen

Die Phantom 4 Pro verfügt über ein leistungsstarkes Bilderfassungssystem für alle, die von der Kamera herausragende Leistungen verlangen. Die Kamera hat einen 1 Zoll-, 20 Megapixelsensor und fast 12 Blendenstufen Dynamikumfang, sodass Sie ein enormes Detailniveau bietet, selbst bei schwachem Licht. Zu den erweiterten Funktionen zählen das Sensing-System auf den vier Seiten, das Hindernisse vermeiden hilft, die Landeschutzfunktion sowie neue Objektverfolgungsfähigkeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.dji.com/phantom-4-pro

Inspire 2 - Eine flugbereite Plattform für professionelle Filmemacher und Videospezialisten

Die Inspire 2 verfügt über alles, was die revolutionäre Inspire 1 hatte und macht es mit dem aktualisierten Kamerasystem, zweifacher intelligenter Batterie, autonomen Flugfunktionen und zusätzlichen Sensoren zur besseren Hinderniserkennung noch besser. Das aktualisierte Videoübertragungssystem verfügt jetzt über duale Signalfrequenz und zwei Kanäle, die Video von einer Onboard-FPV-Kamera und der Hauptkamera gleichzeitig übertragen, sodass eine bessere Abstimmung zwischen dem Piloten und dem Kameramann möglich wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dji.com/inspire-2

Über DJI

DJI ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von innovativen Drohnen- und Kameratechnologien für den privaten und gewerblichen Einsatz. DJI wurde von Menschen mit einer Leidenschaft für ferngesteuerte Hubschrauber und Experten für Flugkontrolltechnologie und Kamerastabilisierung gegründet und wird von diesen gleitet. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, Ausrüstungen und Plattformen für Standbilder und Videoaufnahmen aus der Luft für Erfinder und Innovatoren auf der ganzen Welt zugänglicher, zuverlässiger und benutzerfreundlicher zu machen. DJI ist derzeit in gesamt Amerika sowie in Europa und Asien tätig. Seine revolutionären Produkte und Lösungen wurden von Kunden in über 100 Ländern für Anwendungen im Film und im Bau, in Noteinsätzen, in der Landwirtschaft, im Naturschutz und in zahlreichen anderen Bereichen gewählt.

